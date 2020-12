Prophetisch: Schon beim Reeperbahn Festival 2013 hieß es „Molotow muss bleiben“ an der alten Adresse am Spielbudenplatz. Drei Monate später wurde der seit Jahren baufällige Komplex um die „Esso-Häuser“ wegen Einsturzgefahr geräumt. Das Molotow zog an die Holstenstraße und wenig später ans Nobistor um.