Hamburg. Als Helge Albers im April 2019 seinen Job als Chef der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) antrat, konnte er nicht ahnen, was 2020 auf ihn zukommen würde: vorübergehende Kinoschließungen, Drehverbote, ausgefallene, verschobene und umgekrempelte Festivals stellen die Branche auf eine harte Probe. Welche Auswirkungen hat das nach mehr als einem halben Jahr Corona-Krise? Der 47-Jährige wurde in Potsdam geboren und arbeitet vor seiner Tätigkeit als FFHSH Geschäftsführer als Filmproduzent. In dieser Eigenschaft verantwortete er auch den Wacken-Film „Full Metal Village“.

Hamburger Abendblatt: Was glauben Sie, wann machen die Kinos wieder auf?

Helge Albers: Das liegt leider nicht in meiner Hand. Wir haben im Laufe des Jahres verstanden, dass die Kinos keine Treiber des Infektionsgeschehens sind, sondern sichere Orte. Hoffentlich können wir das bald differenziert betrachten.

Hans-Joachim Flebbe hat sich vor einigen Tagen im Abendblatt über die ausbleibende Bundesförderung beschwert. Zu Recht?

Die Stadt Hamburg hat ihn bisher mit 200.000 Euro unterstützt. Über weitere Hilfen sind wir derzeit im Gespräch. Im Dezember wird dann hoffentlich ein Bundesprogramm kommen, das die Kinos unterstützt. Aber natürlich geht es den Kinos nach wie vor schlecht und durch die Hilfsprogramme können nicht alle satt werden. Es ist eine bittere Zeit für sie. Bei den größeren Häusern wie Flebbe oder dem Cinemaxx existieren Strukturen, die man mit dem städtischen Kulturhaushalt einfach nicht abdecken kann. Aber wir werden versuchen das Spektrum der Häuser, die wir unterstützen, zu erweitern.

Einige haben bereits geunkt, viele Kinos würden diese Situation nicht überleben. Drohen in Hamburg schon irgendwo Schließungen?

Davon ist mir aktuell nichts bekannt, aber die Gefahr ist real.

Es leiden aber nicht nur die Kinos, sondern auch die Kreativen. Wissen Sie, wie Regisseuren wie Nora Fingscheidt, Fatih Akin oder Drehbuchautorin Ruth Toma geht?

Mit Ruth Toma habe ich gerade erst gesprochen, mit Fatih Akin auch. Nora Fingscheidt ist noch in Kanada und mit der Fertigstellung ihres Netflix-Films beschäftigt. Corona ist für alle ein Hemmschuh, aber sie stehen nicht still.

Sind uns eigentlich schon wichtige Filme entgangen?

Nein, die Branche ist zu resilient, um nichts zu tun. Es wird viel verschoben und abgefedert. Man verzichtet lieber auf die Marge, als Dinge nicht zu tun. Ein Ausfall ist der Super-GAU, den sich niemand leisten kann.

Wir haben uns zuletzt bei der Aktion „Eine Stadt sieht einen Film“-Aktion gesehen. Wie bewerten Sie die im Nachhinein?

Das ist eine der besten Kino-Aktionen überhaupt in Deutschland.

Wie wirkt sich die Pandemie auf die Menge und Qualität der Förderanträge aus?

Wir haben mehr Anträge als vorher. Auch die Antragssummen steigen. Wir haben andauernd Vergabesitzungen, 16 pro Jahr. Zuletzt haben wir eine mit der High-End-Jury hinter uns gebracht, da ging es um Serien und Kinofilme mit hohem kommerziellen Potenzial. In dieser Woche folgt eine Sitzung mit kurzen und innovativen Formaten, im Dezember dann noch unser „Director’s Cut”-Gremium. Aber ich tue mich schwer damit, davon jetzt schon Trends abzuleiten. Projekte und Themen ballen sich manchmal. Man kann aus der Corona-Situation heraus nicht direkt das künftige Antragsgeschehen ableiten. Aber wir merken: Die Filmschaffenden wollen drehen, und die Märkte schwächeln. Daher wird der Bedarf an Fördermitteln voraussichtlich eher steigen.

Sind neue Themen aufgetaucht?

Dazu ist es noch zu früh. Kinofilm hat ja eine lange Inkubationszeit. Es ist vielleicht auch gar nicht gut, wenn man tagesaktuelle Themen gleich in ein Kinoformat umsetzt. Kino lebt davon, dass es reflektiert und man dann im Kinosessel etwas erlebt und empfindet. Bei gesellschaftlich relevanten Themen braucht man meist etwas Zeit und Abstand, bevor man sie in einen Filmstoff verwandeln kann. Wir müssen Corona erst einmal richtig verstehen. Deshalb ist das Thema im Moment noch stärker journalistisch verankert als kinematografisch.

So direkt funktioniert das in der Literatur ja eigentlich auch nicht, oder?

Stimmt. Und die ersten Versuche sind oft nicht die besten. Das Kino ist einfach noch nicht der Ort, an dem jetzt dringend Corona behandelt werden müsste. Aber es wird mit Sicherheit kommen. Wir haben aber auch schon vor Corona eine Tendenz zu dystopischen Stoffen gesehen. Es geht um Fragen wie: Wo führt unsere Welt und Art zu leben hin?

Die FFHSH war immer besonders stolz auf ihre internationalen Co-Produktionen. Was wird aus denen jetzt werden?

Der Markt ist sich da momentan nicht ganz schlüssig. Wir haben in den vergangenen Jahren einige Koproduktionen auf den Weg gebracht, die jetzt in der Fertigstellung sind. Da warten wir, wie sie ausgewertet werden können. Aber wir haben auch in diesem Jahr Anträge für Co-Produktionen bekommen und gefördert. Die sind gerade in einer Wartestellung. Für die ist Corona natürlich eine Bremse, aber hoffentlich kein K.-o.-Kriterium. Letztlich hat das viel mit dem Leidenswillen der Filmemacher zu tun. Im Englischen nennt man das „labour of love“, da fließt viel Energie und Herzblut mit hinein. Solange das so ist, wird es weiter Co-Produktionen geben. Es wird für uns weiter ein Schwerpunkt bleiben.

Wird es 2021 eine Berlinale geben?

Ja, aber nicht in der Form und in dem Ausmaß, wie wir sie kennen. Festivals wie das Filmfest Hamburg oder Venedig haben bereits mit Erfolg gezeigt, wie man kreativ mit den pandemiebedingten Einschränkungen umgehen kann. Das Berlinale-Team wird sich diese Chance sicher nicht nehmen lassen.

