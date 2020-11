Hamburg. Die Geschichte der Schwarzen Hefte begann im Jahr 1994 in Magdeburg. Dort hatte wenige Jahre zuvor der Verleger Helmuth Block eine ehemalige DDR-Buchreihe wieder ins Leben gerufen, die „Blaulicht“-Krimis. Schmale Hefte mit 60 Seiten, ein wenig größer als Reclam-Hefte, die in der DDR in einer Auflage von jeweils 200.000 Stück erschienen waren. Eine solche Reihe, so die Idee von Abendblatt-Redakteur Volker Albers, müsste doch auch in Hamburg funktionieren: Kriminalgeschichten, die in jeweils wechselnden Quartieren spielen sollten. Zudem gab es in Hamburg eine ganze Reihe bereits bekannter Autorinnen und Autoren von Kriminalromanen.

1996 wurde es konkret: Die kleinen Krimis sollten jeweils 64 Seiten haben – ganz in der Tradition der Groschenromane – und im Reclam-Format erscheinen, neun Hefte pro Jahr, Verkaufspreis: 5 D-Mark. Auch der Name dieser Reihe war schnell gefunden: Schwarze Hefte. Schnell ließen sich Autorinnen und Autoren für die Schwarzen Hefte gewinnen. Der Startschuss fiel am 26. Februar 1998 im Gröninger Brauhaus am Zippelhaus: „Rentner in Rot“ aus der Feder des bekannten Krimi- und Drehbuchautors Frank Göhre war die Nummer eins der neuen Reihe, als zweiter Band erschien „Die Hexen von Övelgönne“ von Regula Venske. Die Titelillustrationen der ersten drei Staffeln stammten von Wolf-

Rüdiger Marunde, der mit „Marundes Landleben“ zeichnerisch große Popularität erlangt hatte.

Bestsellerautorin Carmen Korn ausgezeichnet

Zuletzt verlieh Fotograf Michael Zapf mit seinen wunderbar atmosphärischen Aufnahmen der Titelgestaltung eine ganz besondere Note. Zapf zeichnete bis ins Jahr 2004 für die Hefttitel verantwortlich, bis „Hamburger Kanzelsturz“ von Regula Venske, der heutigen Präsidentin der deutschen Sektion des Schriftstellerverbandes PEN, auf den Markt kam. Der Krimi trug die Nummer 63 und sollte zugleich das letzte Schwarze Heft der erfolgreichen Reihe sein.

Der Erfolg schlug sich auch in einigen Auszeichnungen nieder: So wurde die heutige Bestsellerautorin Carmen Korn („Töchter einer neuen Zeit“) als Erste für „Der Tod in Harvestehude“ mit dem Marlowe, dem Literaturpreis der Raymond-Chandler-Gesellschaft ausgezeichnet, es folgten Robert Lynn für „Der Samurai im Elbberg“ und Birgit H. Hölscher für „Süßer Sumpf“. Der ungewöhnlichste Autor der Reihe kam aus den USA, der Heimat des harten Thrillers: Jerry Oster, für die „New York Times“ damals einer „der besten Autoren der vergangenen Jahre“, verbrachte 2001 dank eines Stipendiums einige Monate in Hamburg – und schrieb den Kurzkrimi „Höhenangst“ für die Schwarzen Hefte.

„Alstertod und Hafenmord“, 612 S., 18 Euro, u. a. auf abendblatt.de/shop und unter Tel. 333 66 999

Nun ist eine Art Best-of der Schwarzen Hefte herausgekommen: „Alstertod und Hafenmord“, eine Fundgrube für alte und für neue Krimifans – ergänzt durch die exklusive aktuelle Geschichte „Linnert und die Launen der Elbe“ von Henrik Siebold. Allen gemeinsam ist die Spannung, die, so sagte es einmal der berühmte Thrillerautor Eric Ambler („Topkapi“), letztlich das Lebenselixier jeder guten Literatur ist.