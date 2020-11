Hamburg. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist, wie an diesem Sonnabend auf der Jahreshauptversammlung verkündet wurde, zum Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gewählt worden.

Aus Hamburger Sicht ist es eine schöne Konstante auf einer wichtigen Position: Nach dem freiwilligen Ausscheiden des bisherigen und außerordentlich geschätzten Bühnenvereinspräsidenten Ulrich Khuon ("ein Glücksfall"), heute Intendant am Deutschen Theater in Berlin, früher lange Intendant am Thalia Theater, der sein Amt von der verstorbenen Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler übernommen hatte, steht nun wiederum Kisselers Amtsnachfolger als Khuons Amtsnachfolger fest.

Carsten Brosda vertritt damit Interessen aller Theater und Orchester

Brosda vertritt damit die Interessen der Theater und Orchester aus dem gesamten Bundesgebiet. "Theater und Orchester sind Kristallisationspunkte für unsere gesellschaftlichen Diskurse", erklärte Brosda.

Als Präsident des Bühnenvereins wolle er diese Orte weiter stärken und "ihre Stimme in die kulturpolitischen Diskurse einbringen". Seine Vorgängerin Barbara Kisseler hatte dieses Amt von Mai 2015 bis zu ihrem Tod im Herbst 2016 inne.