Hamburg. Ein wahrer Preisregen: In sieben Kategorien hat die Behörde für Kultur und Medien insgesamt elf Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Die unabhängige Jury kürte Benjamin Maacks „Wenn das noch geht, kann es so schlimm nicht sein“ zum Buch des Jahres. In der Kategorie Roman siegten Magdalena Saiger mit „Was ihr nicht seht oder Die Absolute Nutzlosigkeit des Mondes“ und Simon Urban mit „Wie alles begann und wer dabei umkam“.

Als beste Erzählung liegt Frank Schliedermanns „Dorval, Quebec“ ganz vorn. In der Kategorie Lyrik/Drama/Experimentelles geht der Preis an Silke Stamm für den experimentellen Text „Hohe Berge“ und Peter Thiers für das Theaterstück „Paradiesische Bauten“. Ebenfalls prämiert: das Kinder- und Jugendbuch „Dreizehn Wochen Sonntag oder Wie ich den Kaninchen die Sprache zurückgab“ von Uticha Marmon und der Comic „Gespenster der DDR“ von Nadine Pedde. Diese Preise sind sämtlich mit 6000 Euro dotiert.

Preise zeigen das breite Spektrum und die literarische Kompetenz in Hamburg

Mit jeweils 3000 Euro dotierte Übersetzerpreise gehen an Ursel Allenstein für die Übersetzung des Romans „Nach der Sonne / Efter solen“ von Jonas Eika, an Mirko Bonné für die Neuübersetzung des Romans „Der Niemand von der ,Narcissus‘ / The Nigger of the ,Narcissus‘“ von Joseph Conrad und an Cornelia Wend für die Übersetzung des Romans „Doggerland“ von Élisabeth Filhol.

Lesen Sie auch: „Der Malteser Falke“: Der berühmteste Krimi der Welt

Kultursenator Carsten Brosda erklärte: „Die zahlreichen Bewerbungen für die Hamburger Literaturpreise zeigen, wie wichtig diese Preise sind, mit denen wir sowohl etablierte Autorinnen und Autoren auszeichnen als auch noch zu entdeckende Stimmen. Die Preise helfen Autorinnen und Autoren, ihre Verlage zu finden – und umgekehrt. Sie zeigen das breite Spektrum und die literarische Kompetenz in unserer Stadt.“

336 Bewerberinnen und Bewerber hatten insgesamt teilgenommen.