Stockholm. In diesem Jahr kommt nun also die Lyrik zu ihrem Recht: Louise Glück erhält den Literaturnobelpreis des Jahres 2020. Die 1943 geborene US-Amerikanerin, die als Nachfahrin ungarischer Juden in New York City zur Welt kam, ist, wie das im Falle von Lyrikerinnen und Lyrikern oft der Fall ist, bislang lediglich Eingeweihten ein Begriff. Erst zwei ihrer Gedichtbände wurden ins Deutsche übertragen: „Averno“ erschien 2007, „Wilde Iris“ ein Jahr darauf, beide im Luchterhand Verlag. Derzeit ist ihr Werk auf Deutsch nicht lieferbar.

Mit ihrer unerwarteten Entscheidung – als Favoriten hatten andere Autorinnen und Autoren wie Margaret Atwood und Haruki Murakami gegolten – überraschte die Schwedische Akademie einmal mehr. Mit Louise Glück werde, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, eine „unverwechselbare poetische Stimme“ gewürdigt. Mit ihrem literarischen Schaffen mache die US-Autorin die individuelle Existenz „zu einer universellen Erfahrung“. Das Preisgeld beträgt zehn Millionen schwedische Kronen (etwa 950.000 Euro). Die traditionelle Verleihungszeremonie im Dezember fällt dieses Jahr aus.

Louise Glück erhielt 1993 den Pulitzerpreis

Die Wahl Louise Glücks, die in ihrer Heimat hochanerkannt ist und vielfach ausgezeichnet wurde (unter anderem 1993 mit dem Pulitzerpreis), ist, gemessen an der jüngeren Geschichte des Literaturnobelpreises, keine unlogische. Glück ist erst die 16. Frau, die den wichtigsten Literatur-Preis erhält, und ihr Werk ist umfangreich, aber dabei nicht vorrangig politisch. Bei Lyrikern ist die Form noch wichtiger als bei den Erzählern; in Glücks Poemen geht es oft um Naturerfahrungen. Und in „Averno“ etwa nähert sie sich auch dem antiken Mythos an.

In ihr Werk, mit dem Glück ab den 1990er-Jahren größeren Erfolg verbuchte, gingen jedoch auch Verlusterfahrungen wie der Tod des Vaters und die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann, dem Vater ihres Sohnes, ein. 2004 erschien „October“, ein Gedicht in Buchlänge, das sich mit der Traumabewältigung nach den Terrorattacken von 2001 beschäftigte. Als vor einigen Jahren eine Sammlung ihrer zwischen 1962 und 2012 verfassten Gedichte erschien, war dies in der amerikanischen Literaturszene ein Ereignis. Schon vorher galt Glück als größte lebende amerikanische Lyrikerin.

Louise Glück studierte bei Lyriker Stanley Kunitz

Glück wuchs auf Long Island auf und studierte unter anderem an der Columbia University bei dem Lyriker Stanley Kunitz (1905–2006). Ihr erster Gedichtband erschien 1968. Glücks Berufsleben spielte sich weitgehend im akademischen Kontext ab, sie lehrte unter anderem 20 Jahre als Professorin am Williams College.

Louise Glücks Dichtkunst ist komplex: Die Verse sind im freien Rhythmus gebaut. Oft fließen sie schwerelos über das Papier. Glücks Sprache ist klar, aber doppelbödig – eigentlich, könnte man meinen, eine prima Voraussetzung, um auch hierzulande Leserinnen und Leser zu gewinnen. Und doch gab es seit mehr als zehn Jahren keine deutsche Übertragung ihrer Arbeiten: Lyrik gilt leider allgemein als Kassengift.

Ist die Entscheidung ein Befreiungsschlag für Schwedische Akademie?

Speziell in dieser Hinsicht ist die diesjährige Wahl, die eine oft unterschätzte Literaturgattung betrifft, zu loben. Die letzten Lyriker als Preisträger waren Tomas Tranströmer (2011) und Bob Dylan (2016).

Ob die Entscheidung für Louise Glück ein Befreiungsschlag für die Schwedische Akademie ist? Nun, zumindest bringt die Wahl jene nicht weiter in die Bredouille. Es waren Pleiten, Pech und Pannen, gelinde gesagt, die die ehrenhafte, vielleicht nicht über alle ästhetischen, so doch lange aber alle moralischen Zweifel erhabene Schwedische Akademie zuletzt heimsuchten.

Für die Kür des Milošević-Grabredners Peter Handke hagelte es Vorwürfe

Die Vergabe an den Songwriter Bob Dylan, die vielerorts harsch kritisiert wurde, war 2016 nur ein Vorspiel, ehe 2018 die Institution, die den Literaturnobelpreis vergibt, in einen Riesenschlamassel geriet, der an den Grundfesten ihrer Existenz rüttelte. Es ging um Sex, Vergewaltigung, Intrigen und Verstöße gegen die Geheimhaltungspflicht. Nach mehreren Austritten war das Gremium zunächst nicht mehr handlungsfähig. Erst 2019 wurde der Nobelpreis wieder vergeben. Dann gleich zweimal: Olga Tokarczuks Wahl war unproblematisch, aber für die Kür des Milošević-Grabredners Peter Handke hagelte es Vorwürfe. Gute PR für die freilich in künstlerischen Fragen unabhängige Akademie war auch das nicht.