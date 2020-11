San Francisco, ein schmuckloses Büro. Eine Vorzimmerdame, zwei Privatermittler. Von denen einer nur ein paar Stunden später tot sein wird. Es treten auf: Sam Spade, „blonder Satanskopf“, und Miss Wonderly: „Hohe Brüste, lange Beine, schmale Hände und Füße.“ Miss Wonderly wird nicht lange als Miss Wonderly unterwegs sein. Sie wird bald schon Brigid O’Shaughnessy heißen. Könnte sein, dass dies ihr richtiger Name ist. Muss aber nicht. Sie nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau.

Und deshalb erzählt sie dem Detective-Bulldozer Spade, dem sie zutraut, für sie jeden Weg freizuräumen, eine schöne Lügengeschichte. Der Inhalt ist nicht weiter interessant, wichtig ist allein: Sie hat Spade am Haken. Warum auch nicht, der will ja Geld verdienen. Und er ist ein Womanizer, der eine schöne Frau erkennt, wenn sie vor ihm steht. Er kann darauf rechnen, dass sie seinem rauen Charme erliegt.

Und auch mit Geld kann die Dame dienen. Freilich will sie selbst noch viel mehr davon. Sie will den Malteser Falken, jene mit Diamanten besetzte Vogelstatue, in ihren alleinigen Besitz bringen. Genau das weiß Sam Spade, das wissen auch Leserin und Leser noch nicht: "Der Malteser Falke" ist ein Buch, das erst spät preisgibt, wem hier eigentlich hinterhergejagt wird.

Dashiell Hammett: „Der Malteser Falke“. Übers. v. pociao. Kampa Verlag. 335 Seiten, 24 Euro

Sam Spade ist der erste „Hardboiled Detective“ der Literaturgeschichte

Nicht nur von der adretten Brigid, die gemäß ihrer, siehe oben, äußerlichen Einführung einerseits eine sämtlichen männlichen Objektivierungswünschen entsprechende Sexbombe ist und deswegen heute, es ist ein anderes Zeitalter, im Hinblick auf geschlechtersensible Grundannahmen kritisch gesehen werden kann.

Nein, es gibt noch einige sinistre Figuren mehr; eine heißt Joel Cairo, eine Kasper Gutman. Diese beiden werden später ebenfalls Spades Auftraggeber. Wie bereits im ersten Kapitel deutlich wird, arbeitet Spade aber nur auf eigene Rechnung.

Auch deshalb gerät er im Verlaufe der Handlung selbst unter Mordverdacht. Spade schlägt sich durch die Szenerie, hat keine Angst vor irgendjemandem, weder vor Gaunern noch vor Kriminalbeamten oder dem Staatsanwalt. Er will es nicht anders haben: Sam Spade, dessen Name jedem Krimileser geläufig ist, nicht nur, wenn er aus Amerika kommt, ist ein Mann, der keine Zurückhaltung kennt. Er ist verbal und körperlich ein Grobian, wenn es sein muss: der erste „Hardboiled Detective“ der Literaturgeschichte. Eine folgenschwere Erfindung des Autors Dashiell Hammett (1894–1961), der 1930, indem er sein Werk zunächst als Mehrteiler in Groschenheften veröffentlichte, mit „Der Malteser Falke“ einen gigantischen Krimi-Hit landete.

Schon 1941 war der Stoff drei Mal verfilmt

Und der liegt nun im Kampa-Verlag in einer deutschen Neu-Übersetzung vor: Die bislang letzte stammt von vor einem Vierteljahrhundert. Da kann mal also sprachlich durchaus mal wieder ran, dachte sich der einst bei Hoffmann und Campe tätige Verleger Daniel Kampa und beauftragte die Übersetzerin pociao mit der Aufgabe. Die abermalige Übertragung ist ihr gelungen. Wie immer in diesen Fällen wirkt der Text nun frischer und moderner, den derzeitigen Sprachgepflogenheiten angepasster, ohne sich an den Zeitgeist anzubiedern.

Schon 1941 – in jenem Jahr in der prägenden Version mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle – war der Stoff drei Mal verfilmt. Er ist, das wird bei der Re-Lektüre deutlich, auch 90 Jahre nach seinem erstmaligen Erscheinen, immer noch fesselnd. Dabei, wundersamerweise, gleichzeitig ein zeitloser Krimi-Klassiker und eine im besten Sinne altmodisch anmutende Erzählung. Für Letzteres reicht bereits die Kommunikation via Telefon und Telegramm. Der Sam Spade des 21. Jahrhunderts wäre derselbe Haudrauf, aber im Gegensatz zu dem des 20. Jahrhunderts einer mit Smartphone und Handy-Ortung.

In einem Nachwort zur Neuausgabe von „The Maltese Falcon“ im Jahr 1934 erklärte Dashiell Hammett, dass es für seinen Sam Spade kein Vorbild gegeben habe. Er sei der Traum der meisten Privatdetektive gewesen, mit denen er zu tun gehabt habe. Hammett arbeitete sieben Jahre bei der Detektivagentur Pinkerton, und dort formte sich für ihn das Wunschbild, die allgemeine Idealversion des Detectives – Sam Spade. „Er stellt dar, was sie gerne gewesen wären und in ihrer Einbildung gelegentlich zu sein glaubten“, schrieb Hammett, und weiter: „Denn ein normaler Privatdetektiv hat keine Lust, auf gebildete Art à la Sherlock Holmes Rätsel zu lösen.“

Hammetts legendärer Detektiv behält auf der Jagd nach dem Falken immer die Fäden in der Hand

In einem Wort, Sam Spade ist eine sehr amerikanische, sehr zupackende und antiintellektuelle, jedoch gerissene Variante des Detektivs, das Gegenstück zum Gentleman-Denker europäischer Prägung. Sagen wir in diesen bewegten Tagen und mit Blick auf Sam Spades äußeres Erscheinungsbild, das an einen grinsenden Teufel erinnert, aber vorsichtshalber auch: Man muss nun nicht unbedingt sofort an Trump denken. Lieber an Humphrey Bogart.

Heiko Arntz beschreibt in seinem kenntnisreichen Nachwort zur Neuausgabe das tragische Leben Dashiell Hammetts, der seinem Land in zwei Weltkriegen diente. Außerdem unterstützte er den antifaschistischen Kampf in Spanien und beteiligte sich an der Gründung einer Zeitschrift zur „Verteidigung der demokratischen Rechte und zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus“. Ein echter amerikanischer Held also. Nach dem Krieg wurde ihm sein patriotisches Engagement in der McCarthy-Ära allerdings mit einem Verfahren wegen unamerikanischer Umtriebe vergolten. Ach, Amerika, du irrtest dich seit jeher, ist man geneigt zu sagen.

Hammetts legendärer Detektiv behält auf der Jagd nach dem Falken immer die Fäden in der Hand, selbst wenn er mal k. o. geht. Man fiebert mit ihm, auch wenn er genau wie die Gangster auf den eigenen Vorteil aus ist; es sind ja üble Gestalten, denen er ein Schnippchen schlagen will.

Und da muss man es mit der Moral nur halbgenau nehmen.