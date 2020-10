Hamburg. Bei Nick Hornby liegt die Latte immer hoch. Schließlich hat er einige der lustigsten und melancholischsten Bücher der vergangenen Jahrzehnte geschrieben. Stets als eine Art teilnehmender Beobachter, was „Fever Pitch“ (1992), die Bekenntnisse eines Fußballfans, ebenso mitreißend machte wie „Juliet, naked“ (2009), eine wunderbare Dreiecksgeschichte um einen verschollenen Rockstar, den die große Liebe findet.

Die Erwartungen an „Just Like You“ waren also groß, und der neue Hornby-Roman fängt auch ganz vielversprechend an: Mit der Lehrerin Lucy, die am Sonnabendmorgen vor der Schlachterei in ihrem Londoner Viertel ansteht und feststellt, dass sie gerade nichts mehr hasst – das Trompetespielen des jüngsten Sohnes und jede Art von Leber inklusive – als die Gesellschaft von Nachbarin Emma, die jeden in der Schlange an ihren Sexfantasien teilhaben lässt.

Der schwarze Aushilfsmetzger Joseph spielt eine besondere Rolle

Eine besondere Rolle spielt dabei der schwarze Aushilfsmetzger Joseph. Doch der hat an Emma keinerlei Interesse, dafür an Lucy, die weiß und mit 42 genau 20 Jahre älter ist als er. Es kommt wie erwartet: Die beiden werden ein Paar, trauen dem Ganzen aber nicht (der Altersunterschied!), verheimlichen die Beziehung längstmöglich vor den Eltern (die not amused sind) und Lucys Kindern (die längst wissen, was da läuft) und machen sich das Leben schwerer, als es eigentlich sein müsste.

Nick Hornby: „Just Like You“, Kiepenheuer & Witsch, 384 Seiten, 22 Euro

Leider plätschert das alles völlig höhepunktlos vor sich hin. Da hilft es auch nicht, dass Hornby die Geschichte in der Zeit der Brexit-Abstimmung angelegt hat. Im Gegenteil: Die lähmende Unlust, sich mit dem komplexen Thema zu beschäftigen, die dort wohl viele Menschen erfasst hatte, grundiert die Liebesgeschichte stimmungsmäßig sogar noch – ohne dabei Erkenntnisgewinn zu liefern, der über eine sehr allgemeines „Es ist kompliziert“ hinausreicht. In den vielen sehr guten Nick-Hornby-Büchern gab es immer Momente, in denen man am liebsten selbst Teil der Geschichte sein wollte. „Just Like You“ ist davon weit entfernt.