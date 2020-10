Hamburg. Boden ist Leben. Er umspannt den Erdball mit bis zu 30 Zentimetern Tiefe als eine Art fruchtbare Haut – jedenfalls dort, wo das Klima es zulässt und er noch nicht von Menschenhand abgetragen oder vernichtet worden ist. Zehn Millionen Hektar Boden sind es, die durch menschlichen Einfluss Jahr für Jahr verschwinden. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen bleiben uns noch 60 Erntejahre, in denen die Erträge für alle ausreichen. Doch obwohl er die unabdingbare Lebensgrundlage aller Menschen ist, gerät der Boden eher selten in den Blick, wenn von den Folgen des globalen Klimawandels die Rede ist. Es ist das Verdienst dieses sehenswerten Films, die Perspektive zurechtzurücken.

„Unser Boden, unser Erbe“ ist der erste lange Dokumentarfilm des 1978 geborenen Regisseurs Marc Uhlig. In langen Luftaufnahmen wird die Schönheit landwirtschaftlicher Nutzflächen und ihre starke Parzellierung begreiflich – und in faszinierenden Nahaufnahmen das sich tummelnde Leben im Boden, all die Regenwürmer, Asseln, Ameisen, die ihn zusammen mit vielen anderen erst produzieren. Viele Experten kommen zu Wort, Agrar- und Umweltwissenschaftler, Gärtnermeister, auch die Sterneköchin Sarah Wiener. „Für den Aufbau von zehn Zentimetern fruchtbaren Bodens braucht es 2500 Jahre“, sagt sie. „Wer will es wagen, diesen Boden in zehn Jahren zu zerstören und abzutragen? Der Boden ist unser letztes Paradies!“

„Unser Boden, unser Erbe“, 82 Minuten, ohne Altersbeschränkung, läuft im Abaton