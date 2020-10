Hamburg. Die Kunst ist schon da. Hoch ragen die beiden Skulpturen, die den Alten Wall eingrenzen, in den Himmel. Nur der Künstler fehlt noch. Olafur Elíasson hängt im Stau auf der Autobahn zwischen Berlin und Hamburg fest.

Das gibt zumindest Zeit, die nach rund vier Jahren Arbeit fertiggestellten Werke mit dem Titel „Gesellschaftsspiegel“ in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Und das tun am Montagmittag bereits etliche Passanten auf der sich gerade rund um das Bucerius Kunst Forum entwickelnden Flaniermeile Alter Wall.

Messing ummantelte, neun Meter hohen Türme

Sie treten unter die Skulpturen und richten den Blick nach oben in die mit braunschwarz patiniertem Messing ummantelten, neun Meter hohen Türme, deren Inneres die Umgebung in eine Vielzahl von Verspiegelungen auflöst. Himmelsausschnitte und Häuserfassaden wirken in einem verspiegelten Kaleidoskop wie zu einem über dem Kopf schwebenden Diamanten geschliffen.

Beide Skulpturen, eine in dreieckiger, die andere in rhombischer Form, wirken von außen eher unscheinbar, sind massiv und zugleich erstaunlich grazil. Im Innern jedoch offenbaren sie dem Betrachter ein überwältigendes ästhetisches Erlebnis und sorgen für einen meisterhaften Überraschungseffekt.

Einweihung der „Gesellschaftsspiegel“: Ende einer langen Anbahnung

Dann ist endlich auch der Künstler da. Olafur Elíasson, Jahrgang 1967, Däne mit isländischen Wurzeln, unterhält seit 1995 ein Studio in Berlin. 2014 kam das mit Sebastian Behman gegründete „Studio Other Spaces“ hinzu, ein internationales Büro für Kunst und Architektur. Elíasson ist ein Gegenwartskünstler von Weltrang.

Neben herausragenden Einzelausstellungen sind seine zwischen Skulptur, Malerei, Fotografie und Installation angesiedelten Arbeiten, in denen er sich etwa mit Wasser oder Licht als Naturphänomene auseinandersetzt, weltweit im öffentlichen Raum zu sehen. Er hat Flüsse – ungiftig – eingefärbt, eine riesige künstliche Sonne in der Londoner Tate Modern installiert und die Fassade des Hauptgebäudes der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG in Wien in gelben Nebel getaucht.

Die Einweihung der „Gesellschaftsspiegel“ ist das Ende einer langen Anbahnung zwischen dem Künstler, dem Bucerius Kunst Forum und der Art-Invest Real Estate, die die Dauerleihgabe, über deren Preis sich alle Beteiligten ausschweigen, ermöglicht hat.

Die Skulpturen wirken da wie Eingangstore

Fragen des öffentlichen Raumes beschäftigen Olafur Elíasson seit Jahren. Gedanken zu Gesellschaft, Umwelt, Natur prägen seine physikalisch inspirierten Werke. Die Menschen würden ja in der Regel geradeaus oder auf den Boden vor sich schauen, sie wollen nicht stolpern, so Elíasson, der dies „den funktionalen, zentralperspektivischen Raum“ nennt. Nach oben hin werde der Raum unfunktional, man könne stolpern, sei eher träumerisch unterwegs. „Träumen kann ich ganz gut“, sagt Elíasson.

Ihn zieht es auf ganz direkte aber auch sehr poetische Weise zu den Sternen. „Das ist eine schöne Art, eine Stadt anzusehen. Wie eine Fliege, die alle Perspektiven erfasst“, so der Künstler. Er hat sich intensiv mit den Erwartungen beschäftigt, mit denen man durch den Alten Wall läuft, auf der einen Seite Rathaus und Handelskammer, auf der anderen die private wie geschäftliche Stadt.

Die Platzierung der hinteren Skulptur wirft Fragen auf

Die Skulpturen wirken da wie Eingangstore. Sie sollen keinen Eskapismus transportieren und den Betrachter der Wirklichkeit entfremden, sondern ihn eher um neue Sichtweisen bereichern. „Der Himmel ist ein entscheidender Teil der Stadtlandschaft: Er ist unser gemeinsamer, geteilter Raum“, so Elíasson.

Die Idee der beiden Spiegelpavillons sei es, Innen und Außen, das „öffentliche Ich und die innere Selbstwahrnehmung“ in Einklang zu bringen. Ein Kaleidoskop lasse sich, so Elíasson, aus allen geometrischen Formen entwickeln. Die Welt sei ja – etwa im Immobiliensektor – überwiegend in Quadrate aufgeteilt. Das Dreieck sei dagegen ungewohnt. „Die Rhombe ist ein wenig ruhiger. Im Dreieck steckt mehr Energie. Da ist mehr los“, erklärt der Künstler seine Wahl der Formen.

Die Platzierung der hinteren Skulptur wirft allerdings Fragen auf, steht sie doch in unmittelbarer Nähe zur Einfahrt einer Tiefgarage. Bleibt zu hoffen, dass dem auch nachts unbeleuchteten Werk, dessen Beine laut Künstler aus „massivem Waffenstahl“ bestehen, die Begegnung mit einem Fahrzeug erspart bleibt. Sonst wäre dieser Kunst-Traum schnell in Gefahr.

Olafur Elíasson: „Gesellschaftsspiegel“ Dauerleihgabe, Alter Wall