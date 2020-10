Hamburg. Es ist nicht despektierlich, die aus Liverpool stammende Sängern Melanie Chisholm alias Melanie C immer noch „Sporty Spice“ zu nennen. Als Teil der Spice Girls machte sie den Begriff „Girl Power“ in den 90ern populär, und auch nach der letzten Reunion der Band und auf ihrem neuen Album „Melanie C“ ist sie voller Elan. Beim Interview in Hamburg präsentierte sie sich als humorvolle, aufgeschlossene und allürenlose Gesprächspartnerin.

Hamburger Abendblatt: Melanie C, Ihr sehr tanzbares und retrofuturistisches Album startet mit dem Lied „Who I Am“, also, wer sind Sie? Melanie C, Melanie Chisholm, Sporty Spice?

Melanie C: Ich bin viele und doch eins, und darum geht es auch auf diesem Album. Ich stand im Dezember 2019 wieder auf einer Bühne mit den Spice Girls und stellte fest: Der Mensch, der ich in den 90er-Jahren war ist genau der Mensch, der ich jetzt bin. Ich habe Jahre damit verbracht, mich selber zu finden, dabei habe ich das schon längst getan. Also ich bin Sporty Spice. Ich bin die Solokünstlerin Melanie C. Manche nennen mich noch Mel C. Ich bin eine Mutter. Ich bin eine Freundin. Das alles akzeptiere ich und feiere das auf diesem Album.

Freuen Sie sich denn nicht, wieder für sich selber zu singen nach all dem unfassbaren medialen Wahnsinn um die letzte Spice-Girls-Wiedervereinigung?

Melanie C: Ich mag beide Seiten, sie haben jeweils eigene Vorzüge. Spice Girls sind wundervoll. mit ihnen kann ich im Wembley Stadion auftreten, für Britinnen ist es das Größte. Als Solokünstlerin kann ich mich individuell entfalten, mehr reisen, zu meinen Bedingungen. Ich genieße das jeweils Beste aus zwei Welten.

„Blame It On Me“ und „Good Enough“ sind weitere fantastische Dancefloor-Kracher. Wollen Sie eine Lücke füllen zwischen Lady Gaga, Jamiroquai, Justin Timberlake und Kylie Minogue?

Melanie C: Das mag ich, da sage ich sofort zu. Es gibt da draußen so wundervolle Dancesounds. Ich habe eine Weile als DJ aufgelegt, House und 90er-Sounds, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und diese Erfahrungen habe ich mit ins Studio genommen: Ich wollte ein Album machen, zu dem die Leute tanzen wollen, das aber auch lyrischen Tiefgang bietet.

Sie haben auf den sieben Vorgängeralben eine Menge Stile präsentiert, Rock, Pop, R’n’B, Electronica. Wenn man Ihre neuen Lieder bis zu ihrer DNA zurückverfolgen würde, würde man auf Soul stoßen.

Melanie C: Das ist ein großes Kompliment. Ich liebe Soulmusik, und als Popkünstlerin möchte ich ebenso aus vollster Seele singen und mich dabei öffnen, mich fühlen.

Aber wie ist denn Ihr Verhältnis zu Autotune, zur künstlichen Modulation Ihrer Stimme auf dem Album, die Sie ja nun wirklich nicht nötig hätten? Schon bei den Spice Girls stach ihre Stimme auffällig heraus.

Melanie C: Autotune ist ein modernes Stilmittel beim Aufnehmen, an das sich besonders jungen Ohren gewöhnt haben. Ich liebe es eigentlich, völlig ohne Effekte zu singen, und so habe ich mit meinem Team durchaus Diskussionen gehabt, das in einer Balance zu halten.

Nehmen wir doch mal ABBA: „Dancing Queen“ wird auch auch in 50 Jahren noch die Tanzflächen beherrschen. Es klingt zeitlos. Autotune-Hits hingegen sind doch schon morgen von gestern.

Melanie C: So wie „Believe“ von Cher?

Der Punkt geht an Sie.

Melanie C: Die Technologie hat enorme Fortschritte gemacht, seit ich Musik mache. Und diese Fortschritte muss man auch annehmen können, um nicht zurückzubleiben.

Man möchte zu einem Lied wie „In And Out Of Love“ sofort in den Club, aber das geht derzeit nicht. Was ist Ihr Eindruck derzeit von der Reeperbahn, die sich durch Corona seit ihrem Konzert im Mojo Club 2017 völlig verändert hat?

Melanie C: Ich lebe in London in der Nähe von Camden, das erinnert mich immer an die Reeperbahn und umgekehrt. Viele Clubs, viel Livemusik, aber auch sehr touristisch geprägt, trotzdem wundervolle Orte. Es tut sehr weh, zu erleben, wie diese Viertel derzeit um ihr Überleben kämpfen müssen, und niemand kann sagen, was uns erhalten bleibt. Deshalb war mir auch das Reeperbahn Festival so wichtig, es hat als erstes gezeigt, dass wir weiter machen müssen, die Livemusik und alle Menschen, die davon leben zu unterstützen. Es kann funktionieren, auch wenn es sich unter den aktuellen Umständen anders anfühlt. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder richtig loslegen können.

Ein Aspekt nicht nur des Reeperbahn Festival ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf und hinter den Bühnen der Popmusik. Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere Fortschritte festgestellt?

Melanie C: Ja, das habe ich, aber wir brauchen mehr. Meiner Meinung nach haben Künstlerinnen den Pop in den vergangenen 20 Jahren dominiert. Beyoncé, Rihanna, Katy Perry. Aber in den Studios, hinter den Bühnen, in den Labels und Agenturen sind Frauen immer noch eine Minderheit. Wir brauchen mehr Audioingenieurinnen, mehr Produzentinnen, mehr Leiterinnen von Labels und Verlagen und mehr Musikerinnen an Schlagzeug, Bass und Gitarren. Dafür brauchen wir Vorbilder wie die fantastische Band Haim, die weitere Frauen so inspirieren wie mich einst Madonna. Das muss eigentlich schon in der Schule beginnen.

Spielen Sie auch ein Instrument?

Melanie C: Ich spiele sehr schlecht Gitarre, dabei habe ich eine schöne glitzernde Telecaster. Aber mein großes Ziel während es Lockdowns war es, Klavier zu lernen. Und Spanisch. Jetzt kam die Albumpromotion dazwischen. Aber das schaffe ich noch.

Melanie C: „Melanie C“ Album (Red Girl Media) im Handel; www.melaniec.net