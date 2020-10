Hamburg. Rechtzeitig zum Beginn der Herbstferien haben das Abendblatt, der Leseförderverein Seiteneinsteiger und der Hamburger Carlsen Verlag eine große Leseaktion gestartet: Kinder ab 10 Jahren lesen Andreas Steinhöfels neuen Roman „Rico, Oskar und das Mistverständnis“, am Ende gibt es Fragen zu beantworten (ab 10.10. im Abendblatt) und eine Lesung mit Andreas Steinhöfel, einen Kinobesuch für eine Schulklasse sowie Büchergutscheine zu gewinnen.

Familien, die derzeit sparen müssen, möchten wir das Buch gerne schenken (insgesamt 1000 Bücher gibt es, schicken Sie eine E-Mail an hamburgliest@lesefest-seiteneinsteiger.de mit Vorname, Name und Alter des Kindes). Nach einer Zusage kann das Buch in der Kinderbibliothek (Kibi) am Hauptbahnhof (Hühnerposten) abgeholt werden. Weitere Infos gibt es unter www.lesefest-seiteneinsteiger.de