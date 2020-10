Hamburg. Freundeskreise sind begehrte Gemeinschaften, sie engagieren sich, ermöglichen mit ihren Beiträgen konkrete Kulturvorhaben, und ihre Mitglieder erhalten dafür freien Eintritt, Zugang zu exklusiven Veranstaltungen oder nehmen sogar an Reisen teil. Mit dem pandemiebedingten Stillstand des öffentlichen und kulturellen Lebens waren auch die Freundeskreise erst einmal ziemlich ausgebremst. Untätig waren sie aber keineswegs.

Die Freunde des Thalia Theaters, die in einer Stiftung organisiert sind, haben keine Kündigungswelle erlebt, sondern sogar 50 neue Unterstützer gewonnen und können auf eine Rekordzahl von 300 Mitgliedern verweisen. Nora Schott, die die Thalia Freunde betreut, kann ihr Glück immer noch kaum fassen: „Das hat mich sehr berührt. Viele warme Worte haben uns erreicht und uns den Rücken gestärkt.“ Auch die Wertschätzung für das digitale Angebot sei sehr groß gewesen.

Stabilität in schwierigen Zeiten

„Die Thalia Freunde sind ungemein wichtig, sie ermöglichen Außergewöhnliches wie die Einladung hochklassiger Gastspiele ans Alstertor oder auch Gastspielreisen nach Moskau oder Tiflis“, so Schott. Umgekehrt erhalten die Freunde exklusive Einblicke hinter die Kulissen mit Probenbesuchen oder Führungen etwa durch die Kostümabteilung.

Am Schauspielhaus, dessen Freundeskreis als gemeinnütziger Verein eine andere Struktur aufweist, ist Leiterin Annette Zörnig dankbar für Stabilität in schwierigen Zeiten. Denn auch hier ist vieles weggefallen; ein Theaterworkshop konnte nicht stattfinden. Die Mitgliederzahl von rund 250 Personen ist jedoch gleich geblieben. Die Freunde blieben der Sache treu. „Das ist häufig ein langjähriges Engagement vor allem für den künstlerischen Nachwuchs und das Junge Schauspielhaus“, so Zörnig. Eine große Spendenaktion für die freischaffenden künstlerischen Gäste, deren Vorstellungen im Mai und Juni entfielen, bewies auch hier die große Solidarität. Außerdem ermöglichten die Freunde des Schauspielhauses das „Heckentheater“, jenes Freilufttheater, mit dem das Junge Schauspielhaus als erste Hamburger Bühne überhaupt wieder zu einer Theaterveranstaltung in der Stadt lud.

Das Thema Solidarität ist wichtiger geworden

Auf ihre Freunde verlassen konnte sich auch die Elbphilharmonie. Das Thema Solidarität sei viel wichtiger geworden als die Frage der exklusiven Vorteile, berichtet Sarah Scarr, Geschäftsführerin des Freundeskreises Elbphilharmonie. „Vielen ist klar geworden, dass sie jetzt der Kultur den Rücken stärken müssen, damit sie, wenn alles weitergeht, auch nach wie vor Kultur erleben können.“

Die Zahl der 1500 Freunde und 250 Kuratoren (die größere Zuwendungen leisten) ist stabil geblieben. Mit rund 335.000 Euro haben die Freunde die Reihe „Hamburg Musik“, eine Künstlerresidenz, die Reihe „das alte Werk“ in der Laeiszhalle, Babykonzerte und das Ensemble Resonanz unterstützt. Zusätzlich wurde ein Hilfsfonds mit 50.000 Euro für jene Künstler aufgelegt, deren Konzerte in den vergangenen Monaten ausgefallen sind.

Auch für die Museen sind Freundeskreise wichtig

Auch für die Museen sind Freundeskreise ein wichtiger Ermöglicher. Spektakulär war etwa das Ergebnis einer Aktion an der Hamburger Kunsthalle. Der dortige Freundeskreis rief seine Mitglieder dazu auf, Mitgliedschaften an Freunde, Bekannte und Geschäftspartner zu verschenken, und konnte auf diese Weise mehr als 200 neue Freunde gewinnen.

„Da zeigt sich der Wunsch, sich zu bedanken für das, was wir all die Jahre leisten. Das hat uns sehr motiviert“, so Ekkehard Nümann, der Vorstandsvorsitzende der Freunde der Kunsthalle. Im ersten Halbjahr konnte die Kunsthalle mit mehr als 400.000 Euro für Sonderausstellungen unterstützt werden. Nun freuen sich die Mitglieder wieder auf exklusive Führungen und Exkursionen, die einige der Vorteile des Freundeskreises ausmachen. „Wir sind ja der Fanclub“, so Nümann.

Das trifft natürlich auf alle Freundeskreise zu. Und in der Not stehen Freunde eben erst recht zusammen.