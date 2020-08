Die fünf frühen Beatles im August 1960 im Hamburger Kiez-Club Indra: John Lennon, George Harrison, Pete Best, Paul McCartney und Stuart Sutcliffe (v.l.n.r.). Sutcliffe verließ die Band im Juni 1961 und starb im April 1962 an einer Hirnblutung. Pete Best wurde im August 1962 durch Ringo Starr ersetzt.