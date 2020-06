"Chromatica": Lady Gagas Rückkehr ins Pop-Wunderland

Lady Gaga im vergangenen Jahr bei einem Auftritt in New York.

Um ins Wunderland zu kommen, musste Alice in einen Kaninchenbau kriechen. Für das Wunderland von Lady Gaga reicht das Drücken der Playtaste: Das Kopfkino mit Discokugeln, Laser, Konfetti, Klatschen und Synthies startet. Nur wenige Minuten mit Lady Gagas neuem Album "Chromatica" zeigen, dass die US-Multiversalkünstlerin ihre Selbstfindungsreise mit der introvertierten Platte "Joanne" (2016) und dem Oscar-prämierten Film "A Star Is Born" (2018) abgeschlossen hat. Ihr aktuelle Phase ist eine Rückbesinnung. Auf die Gaga der Jahre 2008 bis 2013, auf den „Artpop“, die so artifizielle wie famos unterhaltsame Pop-Kunstwelt irgendwo zwischen Superbowl-Halbzeit und Eurovision Song Contest.

Damit ist die auf dem jazzigen Duettwerk "Cheek To Cheek" (2014) mit Tony Bennett so erstaunlich bodennahe Sängerin wieder mit voller Kraft in ihre eigenen Sphären abgehoben. Sie selber sagt in einem Video-Interview zu „Chromatica“, dass sie sich den Sound ihrer Anfangstage zurückerobern wollte, ohne wieder zur seinerzeit entmenschlichten Kunstfigur zu werden.

Aber vielleicht ist das wie einst bei David Bowie auch nur ein weiterer Kunstgriff der 34 Jahre alten gebürtigen New Yorkerin. Schon ihre Stimme ist ob der Wandlungsfähigkeit ein Ereignis, eindrücklich zu hören im Album-Finale "Babylon".

"Chromatica", Lady Gagas Rückkehr zu den Disco-Hymnen

"Chromatica" und insbesondere Songs wie "Alice“, "Stupid Love“ oder "Plastic Doll" stehen wie ihr Debüt "The Fame" vor zwölf Jahren auf fünf Säulen: D.I.S.C.O. Club-Hymnen wie "Enigma" und "Replay" machen richtig Lust auf großes Spektakel, größer noch als ihr letzter Hamburger Auftritt in der Barclaycard Arena, den sie nach Monaten der chronischen Schmerzen und Konzert-Verlegungen mit angezogener Handbremse absolvierte. "Chromatica" pumpt in jedem Takt das ganz große Ding auf – mit Synthesizer-Teppichen, Beat-Batterien und irrwitzigem Gehaste durch die Effekt-Datenbanken.

Lady Gaga, zwei Dutzend Produzenten sowie die Gäste Elton John, Ariana Grande und Blackpink haben sich monatelang mächtig ins Zeug gelegt, um sowohl in der Zeit zurück zu gehen (Stichwort: Eurodance) als auch ihr immer wieder voraus zu sein. Aber dieses Mal drehte sich die Welt schneller als die Gaga-Discokugeln. Ursprünglich für den 10. April geplant, wurde die Veröffentlichung von "Chromatica" wegen der Corona-Pandemie um mehrere Wochen verschoben. Dennoch betonen ihre Fans, die "Little Monsters", immer wieder, wie sehr sie von Lady Gagas Kunst heilsam durch gesellschaftliche und private Krise begleitet wurden.

Der Bedarf an Trost ist groß, besonders in den USA. Nicht Lady Gagas jahrelang vermittelte Botschaften in Sachen Achtsamkeit, Diversität und Liebe in allen Facetten bestimmen die Nachrichten, sondern Wut und Hass. In einem langen Twitter-Statement hat sich Lady Gaga jetzt als „privilegierte Weiße“ an die Öffentlichkeit gewandt und fordert Gerechtigkeit und Überwindung des Rassismus in dem Land, das „von einem Narren“ geführt werde. Wunderland ist abgebrannt.