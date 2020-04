Hamburg. Lady Gaga gehört zu den Weltstars, die sich in Folge der Coronakrise gezwungen sahen, zu reagieren und die die Veröffentlichung eines fest terminierten neuen Albums in den Spätsommer oder gar Winter verschoben haben. Gleiches gilt für Alicia Keys und Gregory Porter.

Auch das mit Spannung erwartete neue Album der Blues Pills kommt erst einmal nicht. „Wir haben so viel Herzblut in dieses Album gesteckt, über ein Jahr Arbeit in unserem Studio“, schreibt die Band. „Aber unter diesen Bedingungen können wir gerade nicht mehr das Beste aus dieser Veröffentlichung machen.“

Ohne Interviewreisen zu Radio- und Fernsehsendern, ohne Tour, bei der die neuen Songs vorgestellt werden können, verpufft so eine Veröffentlichung. Dann lieber warten, auch wenn es schmerzt. Mitten in den Beginn der Krise hinein sind aber dennoch zahlreiche Alben erschienen von Bands und Solokünstlern, deren teilweise großartige Arbeit gerade nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.

Pearl Jams „Gigaton“

Das betrifft auch die Superstars Pearl Jam, deren „Gigaton“ allerdings eher zwiespältige Kritiken einfuhr. So schrieb etwa der „Rolling Stone“, das Song-Ausgangsmaterial sei „über weite Strecken einfach nicht gut genug“. Deutlich weniger Erwartungsdruck lastete natürlich auf den Hamburger Lokalhelden Slime, die ihr 40. Bandjubiläum mit „Wem gehört die Angst“ feiern.

Tamikrests „Tamotait“

Auch die Strokes („The New Abnormal“) lieferten ein ordentliches Brett ab, das jedoch ebenso ins tiefe Coronaloch fiel wie „Tamotait“, das neue Wüstenblues-Meisterstück der

Tuareg-Truppe Tamikrest. Die ist normalerweise gern gesehener Gast auf Festivals – nur dass es derzeit eben keine Festvals gibt …