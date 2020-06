Trotz Corona-Krise: Das Filmfest Hamburg findet statt

Hamburg. Lange war unklar, ob das Filmfest Hamburg angesichts der Coronakrise würde stattfinden können. Jetzt gab Festivalleiter Albert Wiederspiel bekannt, es werde vom 24. September bis 3. Oktober eine „der aktuellen Situation angepasste“ Ausgabe des Filmfests geben.

Gezeigt werden, so der derzeitige Planungsstand, statt der sonst weit mehr als 100 Filme in diesem Jahr nur etwa 70 Produktionen in zehn Sektionen. Als Festivalkinos sind Abaton, Cinemaxx Dammtor, Passage, Metropolis und Studio vorgesehen. Das „Filmfest um’s Eck“-Special mit Vorführungen in verschiedenen Stadtteilkino soll fortgesetzt werden. Da aufgrund der möglicherweise auch dann noch geltenden Abstandsregel die jeweilige Kapazität der Säle deutlich verringert werden muss, bietet das Filmfest Hamburg zusätzliche Streaming-Tickets an.

Der Commerzbank-Publikumspreis wird verliehen

Aufgrund der aktuellen Situation verzichtet das Filmfest in diesem Jahr bei Filmeinreichungen auf den deutschen Premierenstatus, auch die Wettbewerbe werden ausgesetzt, einzig der mit 5000 Euro dotierte Commerzbank-Publikumspreis wird verliehen. Deutliche Abstriche dürfte es bei der sonst prall gefüllten Gästeliste geben: „Wir freuen uns über jeden Gast, der im Herbst den Weg nach Hamburg findet. Aufgrund der Reisebeschränkungen werden sicherlich weniger Filmemacher und Filmemacherinnen kommen können", sagt Albert Wiederspiel.

Lesen Sie auch:

„Trotzdem möchten wir unseren Besuchern und Besucherinnen so viel Festivalfeeling wie möglich vermitteln, dazu gehören immer auch die Gespräche am Ende eines jeden Films.“ Diese sollen nun vor allem digital stattfinden. Digitale Varianten sind auch für das Gros der Rahmenveranstaltungen, darunter Diskussionsrunden zu Fachthemen, geplant.

Aufgrund des bundesweiten Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August und der daraus resultierenden erschwerten Planbarkeit, falle das Binnenalster Filmfest in diesem Jahr aus, das ursprünglich vom 3. bis 6. September vorgesehen war und in den vergangenen Jahren immer auch die Spielzeiteröffnung der Hamburgischen Staatsoper auf die große Leinwand brachte.

Infos: www.filmfesthamburg.de