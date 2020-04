Hamburg. Romane, die persönliche Geschichten mit Pop- und Protestkultur verquicken, werden oftmals aus männlicher Perspektive erzählt: Von Nick Hornbys schrulligem Plattenhändler in „High Fidelity“ über Benjamin von Stuckrad-Barres Musik-Snob in „Soloalbum“ bis hin zu Rocko Schamonis subkulturellen „Dorfpunks“. Irvine Welsh, Sven Regener, Tino Hanekamp – die Liste der Popautoren ließe sich lange fortführen. Doch zum Glück existieren auch einige Bücher, die eine Existenz mit Musik aus weiblicher Sicht schildern.

Da sind zum Beispiel „All About A Girl“ von Caitlin Moran und „Das schöne Leben“ von Christiane Rösinger. Deren Song-verliebte Heldinnen zieht es hin zum guten wilden Leben in die großen Städte. Bei der einen ist es London, bei der anderen Berlin. Sie eint: Das Mackerhafte, das checkermäßige Fachsimpeln über Musik, auch das Drogengelaber ist weniger stark ausgeprägt in diesen Erzählungen. Die Leidenschaft für Pop aber schlägt bei den Frauen genauso heftig durch wie bei ihren männlichen Kollegen.

Privates und Politisches

Einen absolut mitreißenden und wahrhaftigen Poproman hat nun Paula Irmschler mit „Superbusen“ vorgelegt – ihres Zeichens Journalistin für musika­lische und feministische Themen sowie Redakteurin beim Satire-Magazin „Titanic“. Pop ist in ihrer gut 300 Seiten starken Story: Lebensmotor, Seelentrost, Erinnerungsmaschine, Reisebegleiter, Entscheidungshilfe und vor allem Freundinnenkitt. Der Soundtrack reicht von Beyonces „Lemonade“ bis zu Bosses „3 Millionen“. Und wie in jedem guten Poproman geht es nicht nur um Songs und Bands, sondern auch um das Private und Politische. So hat Paula Irmschler, die 1989 in Dresden geboren wurde, eben auch ein Stück Literatur geschaffen, dass den Osten des Landes differenziert betrachtet – von schonungslos bis liebevoll.

Die Geschichte beginnt im Spätsommer 2018: Gisela fährt von Berlin nach Chemnitz, wo sie noch für ihr Studium eingeschrieben ist. Wo ein Mann tödlich verletzt worden ist. Und wo es daraufhin zu rechtsextremen Ausschreitungen kommt. Die Vorfälle in Sachsen schwingen bis zum Ende des Buches mit, ohne zu aufdringlich oder belehrend in den Vordergrund zu rücken.

Eine Bummelantin mit Haltung

Die Entwicklungsgeschichte von Irmschlers Gisela ist nicht allein durch ihre Ossi-Adoleszenz geprägt, sondern auch durch ein Spannungsfeld von Social Media bis zu Bodyshaming. Ihre Protagonistin ist keine naturcoole Draufgängerin und auch kein strebsamer Millennial, sondern eine Bummelantin mit Haltung. Zwischen linken Demos und WG-Partys, Jobs im Nachtleben und Orientierungslosigkeit am Tag, zwischen Finanznöten und Liebeskummer kristallisiert sich nach und nach ein positiver Ausweg heraus: Ein Verbund von Freundinnen erweist sich als große Sinnstiftung und Existenzrettung.

Ein wunderbarer Abschnitt des Buches ist einer Rückblende gewidmet: Vor ihrem Umzug von Chemnitz nach Berlin gründet Gisela mit drei Gleichgesinnten die Band Superbusen. Flugs Instrumente gelernt, Merchandise gebastelt – und schon geht es auf Tour durch Städte, in denen befreundete Menschen wohnen. Ein Roadmovie mit Fanta-Korn-Mische, verkorksten Sexgeschichten, Auftritts­euphorie und viel beherztem Mitsingen zahlreicher Songs von Sia bis Coldplay.

Statt Klischees gibt es Drama

Statt Klischees gibt es Drama, Liebe und den weiblichen Blick auf das rock-’n’-rollige Unterwegssein: „Jana menstruierte, Meryam hatte PMS, ich hatte Mittelschmerz, und Fred hatte Schwangerschaft. Super, alles dabei. Der Zyklus ist immer in Aktion, und wir versuchten natürlich drüberzustehen. Schafften wir nicht. Die Tablettenpackungen hatten bald den ganzen Autoboden bedeckt, es sah schon fast nach richtig kaputtem Punk aus, nur mit Wärmflaschen.“

Paula Irmschler: „Superbusen“, Claassen Verlag, 312 Seiten, 20 Euro.

Foto: Claassen Verlag

Irmschler schreibt lakonisch und lustig, berührend und aufrichtig. Das Leben ist bei ihr kein romantisierter langer ruhiger Fluss, sondern eben auch mal ein zugemülltes Wohnheimzimmer. Oder das Bedürfnis, unbedingt noch den Re­frain von Kraftclubs „Zu jung“ zu Ende hören. „Paula Irmschler ist wie Saufen mit der besten Freundin, aber ohne Kater. Magisch“, schreibt Kolumnistin Margarete Stokowski über „Superbusen“. Stimmt. Ein großer Lesegenuss – Wort für Wort, Sekt für Sekt, Song für Song.