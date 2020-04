Hamburg. Die Idee? Natürlich aus der Not heraus geboren. Sie ist so direkt und forsch, dass sie wie nichts anderes den Geist der Zeit transportiert. Es wird nun also, am 12. Mai, ein fettes Festival in Hamburg geben, mit ganz viel Pop­musik auf dem Plan und auch Literatur. Aber das Festival heißt eben so: „Keiner kommt – alle machen mit“ – und deswegen stehen auf dem Festivalplakat Namen wie die Beatles, Ed Sheeran, Billie Eilish und Deichkind.

Im fiktiven Literaturzelt treten unter anderem Karen Köhler auf, Florian Illies und Hape Kerkeling. Das Nicht-Festival als große Solidaritätsaktion: Tickets kosten 22 Euro, der gesamte Erlös kommt den privaten Hamburger Theater- und Musikbühnen, der Hamburger Filmwirtschaft, den Hamburger Clubs und freien Kulturschaffenden zugute. Das Abendblatt sprach mit Autorin Karen Köhler („Miroloi“) über die Initiative und die Lage an Hamburgs Kulturfront.

Hamburger Abendblatt: Das Solidaritätsfestival „Keiner kommt – alle machen mit“ verkauft Karten für Lesungen und Konzerte, die gar nicht stattfinden – alle Einnahmen kommen Hamburger Kulturschaffenden zugute. Ein clevereres Geldeinsammeln für den guten Zweck. Da mussten Sie wohl nicht lange überlegen?

Karen Köhler: Nicht einen Augenblick. Ich wurde über die Journalistin Kübra Gümüşay gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte und habe sofort zugesagt.

Wie nehmen Sie den derzeitigen kulturellen Stillstand wahr?

Köhler: Seltsamerweise nehme ich ihn gar nicht als Stillstand wahr, weil alle Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne oder denen ich auf irgendwelchen digitalen Kanälen folge, sehr kreativ versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Igor Levit spielt Konzerte, Saša Stanišić liest wöchentlich für einen guten Zweck, Carolin Emcke schreibt sogar über den Umgang in der Krise mit der Krise ein Journal, Schauspieler spielen, Opernsängerinnen singen ... Es wird gestreamt, was das Kabel hergibt: All die digitalen Lesungen, Formate und Ausweichmanöver kann ich nicht als Stillstand abtun, sondern erkenne darin den unbedingten Drang zur Kultur, zum Ausdruck, zum Schöpfen, Kreieren und den Wunsch damit nicht allein zu bleiben.

Aber Sie vermissen doch sicher etwas.

Köhler: Natürlich vermisse ich es, wie jedes soziale Wesen, gemeinsam bei Veranstaltungen einem kreativen Akt beizuwohnen. Ich vermisse die Gemeinsamkeit des Augenblicks, die Verabredung, mit­einander am selben Ort, Körper an Körper zu sitzen, zu stehen, zu atmen, zu denken, zu empfinden. Aber damit haben wir ja die ganze Zeit schon zu kämpfen: Menschen von der Couch ins Theater, den Club, das Literaturhaus zu bemühen. Dass wir in Konkurrenz zu Streamingdiensten Menschen quasi aus ihrer Komfortzone bewegen wollen, während der Content von Netflix und Co. aber auf genau unserer Arbeit basiert.

Machen Sie sich Sorgen?

Köhler: Was diese Krise für die Kulturlandschaft langfristig bedeutet, ist noch nicht abzusehen, ich fürchte um ihre Vielfältigkeit. Viele Künstler lebten schon vor Corona am unteren Bezahlrand, und viele Einrichtungen sind permanent zu unterfördert, um diesen Zustand zu ändern.

Verlage sind im Hinblick auf ihre Finanzen besorgt. Auch viele Autorinnen und Autoren könnten ökonomisch in Schieflage geraten. Als wie düster empfinden Sie die Lage des Literaturbetriebs?

Köhler: Auch da würde ich gerne differenzieren. Verlage sind natürlich direkt davon abhängig, dass die Bücher, die gerade erscheinen und von denen man sich eine bestimmte Verkaufszahl erhofft hatte, auch verkauft werden. Da wurden sie jetzt von etwa Amazon ziemlich im Stich gelassen. Amazon verspricht sonst, trotz der größten Rabatte im Einkauf, hohen Umsatz durch große Reichweite. Wenn Amazon jetzt sagt: Bücher gehören gerade nicht zu unserer Priorität, wir machen gerade sowieso Gewinne mit allem anderen Zeug, und den Einkauf bei den Verlagen einstellt, dann stört das die Beziehung in dieser Krise nachhaltig.

Bleibt der zuletzt im Lockdown eingeschränkte stationäre Buchhandel …

Köhler: … der unabhängige Buchhandel hingegen, der sich während der letzten Wochen stark und oft bis zur Erschöpfungsgrenze eingesetzt hat, mit Umsonst-Lieferungen per Post, per Fahrrad, abends und nachts noch die Bestellungen eintüten, hat es einigermaßen durch die Wochen geschafft. Sie haben oft über Jahrzehnte einen Kundenkontakt aufgebaut, der sie jetzt trägt. Das müssen auch die Verlage spüren und werden sich wahrscheinlich überlegen, wie sie darauf in Zukunft reagieren.

Und die Autorinnen und Autoren?

Köhler: Die Autorinnen und Autoren. Ufz. Alle, die in diesem Frühjahr ein Buch veröffentlicht haben, leiden natürlich unter dieser Situation und bekommen vielleicht nicht die gewünschte Beachtung außerhalb des Feuilletons, das sich ja sehr stark für das Frühjahrsprogramm eingesetzt hat. Vielen Autoren fehlen die Einnahmen durch Lesungen, auch bei mir ist beispielsweise eine komplette Lesereise im April ausgefallen. Das ist für die meisten furchtbar und bringt einige an die Grenze des finanziellen Überlebens. Ich überlege gerade mit einem Freund, wie wir untereinander noch so­lidarischer durch diese Zeit gehen, uns unterstützen und damit eine diversere Autorenlandschaft erhalten können. Aber die Frage ist ja, ob das nicht die Aufgabe der Gesellschaft bzw. der Politik wäre. Und solange Künstlerinnen und Künstler von der Wirtschaft immer noch als „Menschen auf Selbsterfahrungstrip“ angesehen werden, ist der Hebel so klein.

Sind Internetlesungen eine Lösung für fehlende Öffentlichkeit?

Köhler: Nö. Sie erfüllen einen sehr schönen Zweck des Sich-kurz-Verbindens während dieser Krise. Aber das, was eine Lesung eigentlich ausmacht, geht komplett verloren. Auch finanziell ist es ja kein Ersatz für die Autoren.

Tut die Politik derzeit genug für die Kulturszene?

Köhler: Ich finde, wir haben in Hamburg einen ausgezeichneten Kultursenator. Was Carsten Brosda und seine Literaturreferentin Antje Flemming beispielsweise für die Literaturszene in so kurzer Zeit auf so unkomplizierte Weise auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend. Ich habe bei Carsten Brosda das Gefühl, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel voll ausschöpft und wie ein Löwe für die Hamburger Kulturszene kämpft.

