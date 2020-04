Hamburg. Eigentlich sollte Anne-Sophie Mutter jetzt in Hamburg auf einem Podium sitzen und im Gespräch mit ProArte-Geschäftsführer Burkhard Glashoff über ihre Beziehung zu Beethoven sprechen, über die Konzerte, die für den Herbst und Winter geplant sind, über die Vorfreude auf die Saison 2020/21. Doch dann kam die Coronakrise und die Geigerin erkrankte auch selbst. Deshalb gibt es statt der geplanten Pressekonferenz mit ihr nun eine Videoschalte mit Burkhard Glashoff, der trotz des am Mittwoch verkündeten Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August Optimismus ausstrahlt.

Eine große Sehnsucht des Publikums habe er entdeckt, danach, dass es nach dem Sommer wieder losgehen möge dass die konzertlose Zeit dann vorbei sei. Allerdings weiß er auch: „Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben.“ Anne-Sophie Mutter habe ihn schon zu Beginn der Krise angerufen, um über Möglichkeiten nachzudenken, wie sich der Konzertbetrieb wieder aufnehmen ließe. In Japan, so berichtete sie, trage das Publikum ganz selbstverständlich Schutzmasken, das müsse doch auch bei uns möglich sein.

Für Glashoff ein wichtiger Aspekt, zudem sei es grundsätzlich möglich, für Konzerte in Elbphilharmonie und Laeiszhalle Listen vorzuhalten, aus denen hervorgeht, wer auf welchem Platz gesessen hat. So ließen sich eventuelle Infektionsketten unterbrechen. Kaum praktikabel sei es indes, die Konzerthallen nur zur Hälfe oder einem Drittel zu füllen, um zu allen Seiten immer mindestens einen Platz Abstand zu gewährleisten. „Wir haben bei den ProArte-Reihen eine Aboquote von mindestens 50 Prozent“, gibt er zu bedenken. „Wie sollen wir auswählen, wer hinein darf und wer nicht?“ Außerdem kämen viele Abonnenten als Paar, ein weiteres Problem bei einer aufgelockerten Sitzordnung.

ProArte-Aboverkauf hat begonnen

Trotz der schwierigen Lage hat inzwischen bei ProArte der Abo­verkauf für die Saison 2020/21 begonnen. Und anders als in den vergangenen Saisons, als die Nachfrage das Angebot weit überschritt, sind auch tatsächlich Abos zu haben. Sogar für heiß begehrte Reihen wie „Internationale Orchester“ (u. a. mit London Philharmonic und den Wiener Philharmonikern) oder für „Große Stimmen“ (u. a. mit Cecilia Bartoli und Rolando Villazón). Auf

proarte.de können ab sofort konkrete Aboplätze gebucht werden, der Einzelkartenverkauf beginnt am 12. Mai.

Aber bestellt jetzt überhaupt jemand Konzertkarten, und sei es für Konzerte ab September? In Hannover, wo man ebenfalls veranstaltet und bereits seit drei Wochen verkauft, seien sehr ermutigende Erfahrungen gemacht worden, berichtet Glashoff. Der Wunsch nach gemeinsamen Kulturerlebnissen, die kein noch so vielfältiges Streaming-Programm ersetzen könne, sei einfach riesengroß. Und das Hamburger Programm gebe dem aus seiner Sicht weitere Nahrung. Auch wenn es zuletzt etwas aus der Wahrnehmung verschwunden ist, wolle man das laufende Beethoven-Jahr in der kommenden Saison ausgiebig feiern.

Anne-Sophie Mutter spielt dreimal Beethoven

Etwa mit drei Konzerten mit Anne-Sophie Mutter (16.11., 18.11. und 2.12.), der „Missa solemnis“ unter Philippe Herreweghe (14.11.), einer „Pilgerfahrt zu Beethoven“ mit Klaus Maria Brandauer und Sebastian Knauer (13.11.) sowie der Fortsetzung der Sonatenabende von Pianist Igor Levit (11.11., 12.1., 31.1., 30.3.). Weitere Programm-Höhepunkte sind die Konzerte von Lang Lang (Goldberg-Variationen am 6.11.) und Daniil Trifonov, der am 16.11. unter anderem Werke von Ligeti, Bártok, Messiaen und Stockhausen spielen möchte. Zehn Aboreihen werden angeboten, 74 Konzerte sind geplant, eine Steigerung von zehn Prozent gegenüber der Saison 2019/20. Ein finanzielles Risiko für die Käufer besteht nicht: Sollten Konzerte auch im Herbst noch ausfallen müssen, wird der anteilige Abobetrag automatisch als später einlösbarer Gutschein hinterlegt.

Wie sich die Coronakrise auf die Branche insgesamt auswirkt, kann Glashoff derzeit nicht einschätzen, sieht jedoch auch positive Entwicklungen, etwa in Sachen Klimaschutz. Künftig, so glaubt er, werden Konzertveranstalter und Agenturen ihre Reisetätigkeit deutlich einschränken. Es zeige sich ja gerade, dass vieles sich per umweltschonender Videokonferenz organisieren lasse. Auch der „Tourneezirkus“ der Künstler, die permanent zwischen den Konzerthäusern in aller Welt unterwegs sind, werde sich reduzieren. ProArte jedenfalls plane, viel mehr als bisher mit Residenzkünstlern und -orchestern zu arbeiten, die dann jeweils längere Zeit vor Ort sind und unterschiedliche Programme spielen. Der Blick sei fest auf die Zukunft gerichtet – auch in dieser Zeit der Krise.