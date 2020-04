Hamburg. Es gibt Leute, die steuern in jeder Stadt, die sie besuchen, einen dieser Spezialorte an. Die mit den Wänden aus Büchern und den Tischen übersät mit Büchern. Die mit der Stille und der Gesetztheit und der konzentrierten Andacht, gerne werden sie auch „Oasen der Ruhe“ genannt.

Ja, Buchhandlungen sind Spezialorte. Nicht nur für die Connaisseure, die die Librería Acqua Alta in Venedig mit leuchtenden Augen betreten, oder die Livraria Lello e Irmao in Porto. Shakespeare And Company in Paris hat auch diesen altmodischen Touch, den viele lieben. sind auch Spezialorte im riesigen Reich des Einzelhandels.

Das wurde erst jetzt wieder deutlich, als die neuen Corona-Regeln festgesetzt wurden. Geschäfte dürfen – endlich! sagt die Wirtschaftsfraktion – wieder geöffnet werden. Aber nur mit einer Fläche, die höchstens 800 Quadratmeter beträgt. Ausnahme: Buchhandlungen. Keine Flächenbegrenzung. Wäre Hamburgs edle Bücherstube Felix Jud kein architektonischer Schmalhans, sondern fünf Hektar groß, sie dürfte trotzdem wieder aufmachen.

Bücher sind Kulturgüter

Der Extrawurst-Alarm ist längst ausgerufen. Warum die Bevorzugung?, motzen die Sportartikel-, Elektro- und Klamottengeschäfte. Ja, warum? Vielleicht ja erstmal und zuvorderst deswegen, weil das Buch, Achtung Pathosformel, ein Kulturgut ist. Anders als Turnschuh oder Parfüm, als Krawatte oder Surfbrett ist das Buch eine reiche, tiefschürfende, den Geist anregende Angelegenheit. Bücher sind intellektuelle Ressourcen, Werkzeuge der Zerstreuung und der Sammlung. Bücher sind klug, Handtaschen sind dumm.

Und deshalb war es schon immer richtig, dass jene Resonanzkörper der Weltwahrnehmung und althergebrachten Kulturträger einen Sonderstatus hatten. Dass sie einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz unterliegen. Dass sie überall genauso viel kosten. Erst diese lange erprobte Buchpreisbindung hat die wunderbare Buchhandlungsvielfalt, die es auch in Hamburg gibt, entstehen lassen. Wie wichtig Buchhandlungen für die jeweiligen Stadtteile sind, kann gar nicht deutlich genug gesagt werden.

Und da sind wir jetzt wieder bei Altkanzler Schmidt, der einst von geistigen Tankstellen sprach, wenn er an die Orte mit den Büchern dachte. Buchhandlungen (und Bibliotheken), das sind die mit den Zapfsäulen: Jedes Buch ist eine. Bücher sind die Fantasie und den Grips anregende Wirklichkeitsspeicher. Wer wüsste nicht, dass niedriges oder hochtouriges Nachdenken zum Beispiel auch Ausnahmezustände wie den gegenwärtigen erträglicher machen?

Intellektuelle Schlagbohrer

Es kann schon auch mal helfen, den intellektuellen Schlagbohrer anzusetzen. Und die Buchhandlung ist anders als der Baumarkt gleich um die Ecke. Dass sie, siehe oben, ein auch atmosphärisch reizvoller Ort ist, an dem Frieden findet, wer Frieden sucht in diesen aufgepeitschten Zeiten, soll sich von selbst verstehen.

Bücher bringen alles mit, um ihre Leser emporzuheben auf die Hochplateaus menschlicher Kreativität. Jeder Gang in den Buchladen ist, auch leidenschaftlicher und empathischer Buchhändler wegen, gewinnbringend. Und das Schöne ist: Wo Bücher sich aneinander drängen, dürfen Kunden dennoch auf Abstand zueinander bleiben. Lesen ist ein intimer Vorgang, das Bücherkaufen manchmal auch. Und deswegen muss die Stunde der Buchläden, dieser einmaligen Spezialorte, jetzt wirklich schlagen.