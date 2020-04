Hamburg. Auch die Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, die die ProArte-Konzertreihen in Elbphilharmonie und Laeiszhalle veranstaltet, ist durch die Coronakrise stark betroffen. Dennoch gehen die Vorbereitungen für die nächste Saison weiter und ProArte-Abonnenten haben jetzt per E-Mail das Programm für die Saison 2020/2021 zugeschickt bekommen.In diesen Zeiten stark eingeschränkter Live-Kultur ist die Aussicht auf bessere Zeiten ja besonders wertvoll.

Als Residenzorchester ist das London Philharmonic Orchestra gebucht worden, das von Oktober 2020 bis Mai 2021 gleich viermal zu erleben sein soll. Insgesamt dreimal ist Geigerin Anne-Sophie Mutter eingeplant und Pianist Igor Levit will seinen Zyklus mit Beethoven-Sonaten fortsetzen. Reihen wie „Talente entdecken“, „ProArte X“ und das „Michel-Abo“ sollen weiterlaufen, viele Saalfüller von Cecilia Bartoli bis Grigory Sokolov in der nächsten Saison wieder in Hamburg zu erleben sein.

Wichtige identitätsstiftende Funktion

Trotz der momentan schwierigen Lage blicke man mit Zuversicht in die Zukunft und sei überzeugt davon, „dass gerade in Krisenzeiten der Musik eine wichtige identitätsstiftende Funktion zukommt“, so Geschäftsführer Burkhard Glashoff.

Ab 15. April ist das Saisonprogramm auf der Website proarte.de zu finden, ab 28. April können Karten für die neue Saison gebucht werden.