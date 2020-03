Hamburg. Hamburg Burkhard Glashoff, Geschäftsführer der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, gehört zu denen, die dafür sorgen, dass Elbphilharmonie und Laeisz­halle regelmäßig von Weltstars wie Anne-Sophie Mutter und Lang Lang bespielt werden. Den Zyklus der Wiener Philharmoniker mit allen Beethoven-Sinfonien konnte er gerade noch über die Bühne bringen, dann schlug der Coronavirus voll zu.

Hamburger Abendblatt: Wie geht es Ihnen? Sitzen Sie noch im Büro?

Burkhard Glashoff: Es ist eine surreale Situation. Wir wickeln jetzt ab, schreiben Abonnenten und sonstige Kartenkäufer an und stellen dann im Büro auf Notbetrieb um. Einige Mitarbeiter sind schon zuhause, andere haben ihre Kinder mit ins Büro gebracht. Nach und nach werden alle, die wir hier nicht dringend brauchen, ins Homeoffice wechseln.

In Hamburg sind 16 Konzerte ausgefallen oder fallen noch aus. Dabei gibt es zwei Kategorien: Erstens die Konzerte, die nicht einfach nachgeholt werden können, etwa das des Orchesters der Mailänder Scala oder das der Tschechischen Philharmonie. Und dann die Konzerte von Künstlern wie Anne-Sophie Mutter, Grigory Sokolov und Yuja Wang, die gesagt haben, sie würden die Auftritte gerne im Sommer oder Frühherbst nachholen. Da prüfen wir die Möglichkeit einer Verlegung. Abonnenten, deren Konzerte ausgefallen sind, bekommen automatisch den anteiligen Kartenbetrag als virtuellen Gutschein und können den einlösen, sobald klar ist, wann und wie es weitergeht.

Abendblatt: Wie reagieren die Kartenkäufer und Abonnenten?

Glashoff: Sehr verständnisvoll. Das gilt auch für das Publikum der Konzerte, die wir in Hannover, Düsseldorf und Köln veranstalten. Die Menschen sind sehr dankbar, wenn man frühzeitig und offen kommuniziert. Für uns ist derzeit schwierig, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Vorgaben gibt. In Niedersachsen war beispielsweise zunächst nur bis zum 22. März jede öffentliche Veranstaltung verboten.

Natürlich war es total unrealistisch, dass dann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, aber wir konnten dort zunächst Konzerte nach dem 22. März nicht absagen, weil das eine einseitige Vertragsauflösung wäre und wir im schlimmsten Fall Künstlergagen zahlen und natürlich auch die Tickets rückerstatten müssten. Es ist die größte Herausforderung, an die wir uns international als Veranstalter erinnern können. Mindestens so groß wie die Herausforderung nach den Anschlägen des 11. September.

Abendblatt: Können Sie sagen, wie groß für Sie der finanzielle Schaden durch die Coronakrise ist?

Glashoff: Der lässt sich noch nicht abschätzen. Und wir sind in dieser Hinsicht ja nicht allein: Das alles betrifft Künstler, Agenturen, Hallenbetreiber, Dienstleister, die Reisebranche, die Hotellerie und die Gastronomie gleichermaßen. Aber es gibt eine sehr große Solidarität in der Branche und es ist ja auch in der Gesellschaft schon ein Stück weit zu spüren, dass die Menschen im übertragenen Sinne dichter zusammenrücken. Das sonst häufig vorherrschende Konkurrenzdenken ist deutlich in den Hintergrund gerückt, alle denken jetzt darüber nach, was getan werden muss, um das Musikleben zu retten.

Abendblatt: Wird diese Krise grundlegende Auswirkungen haben?

Glasshoff: Ich rechne damit, dass sie die Digitalisierung der Branche stark beschleunigen wird. Dabei geht es etwa um Fragen der Reisetätigkeit: Muss man sich wirklich immer in den Zug oder in das Flugzeug setzen? Geht nicht auch vieles per Videokonferenz? Müssen wir tatsächlich 200.000 Exemplare unserer Saisonbroschüre verschicken? Reicht es nicht, das auf die Abonnenten zu begrenzen und alle anderen bekommen sie digital? Wir werden uns jetzt von einigen Altlasten befreien.

Abendblatt: Und wie sehen Sie die Zukunft der Live-Musik?

Glasshoff: Wenn diese Krise vorüber ist, werden wir einen erheblichen Hunger und großen Nachholbedarf beim Publikum erleben. Schließlich geht es hier um urmenschliche Bedürfnisse. Ich mache mir um das Format der Live-Konzerte überhaupt keine Sorgen.