Hamburg. Die halb leere Garderobe im elften Stock lässt schon ahnen, wie es im Großen Saal aussieht. Beim letzten Konzert in der Elbphilharmonie vor der Einstellung des Spielbetriebs zunächst bis zum 30. April bleiben am Donnerstagabend zahlreiche Plätze leer. Warum sich jetzt noch einem Ansteckungsrisiko aussetzen, mögen sich viele gefragt haben, wenn ab dem nächsten Tag doch Pause ist in weiten Teilen des Hamburger Kulturlebens.

Elbphilharmonie: Vorerst letztes Konzert auf Champions-League-Niveau

Gegen den Publikumsschwund helfen jedenfalls auch Infotafeln am Eingang und Anleitungen zum Händewaschen auf den Besuchertoiletten nichts, wie Intendant Christoph Lieben-Seutter feststellen muss, der kurz vor Konzertbeginn einen prüfenden Blick in den Saal wirft. Ein „berührender, seltsamer Moment“ sei das, sagt er, bevor er das Trio des US-Pianisten Brad Mehldau ankündigt.

Der Amerikaner bedankt sich bei allen, die unter diesen besonderen Umständen gekommen sind, und liefert dann mit Bassist Larry Grenadier und Schlagzeuger Jeff Ballard 80 Minuten Jazz auf Champions-League-Niveau. Als letzte Zugabe gibt es um halb zehn den Klassiker „My Favourite Things“ – würdiger Abschluss eines denkwürdigen Abends.