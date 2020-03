Hamburg. Er sei ja „eigentlich ein Steher“, sagt Thalia-Chef Joachim Lux über sich selbst. „Wenn alle hysterisch werden, bleibe ich ruhig. Ruhig bin ich auch immer noch – aber ich bin auch echt durch.“ Am Vortag hatte er eine außerordentliche Betriebsversammlung einberufen müssen, um seinem Ensemble und all den anderen Abteilungen das vorläufige Ende des Spielbetriebs zu verkünden. „Das war krass, für alle natürlich ein Schock, vor allem, als ich gesagt habe, dass es erst einmal bis Ende April ist.“

Die Thalia-Betriebsärztin – „eine besonnene Frau mit Seuchenerfahrung“, so Lux – habe über die Situation aufgeklärt. Quarantäne-Fälle im Ensemble gibt es bislang nicht. Einige Mitarbeiter hätten Angst um ihren Arbeitsplatz geäußert: „Wir haben hier ja alle möglichen Vertragssituationen“, sagt Lux, „Festangestellte natürlich, aber auch Aushilfskräfte, die dennoch auf ihren Lohn angewiesen sind und Gäste aller Art, Schauspieler, Regisseure, Musiker. Wir werden darauf nach Kräften all unserer Möglichkeiten reagieren. Das hat an der Stelle ein bisschen beruhigt.“

Intendantenbüro am Freitag für einige Stunden geschlossen

Die meisten Thalia-Schauspieler hätten mit Verständnis auf die Maßnahme reagiert. „Es geht ja darum, mit unserem Verhalten andere zu schützen – das fanden alle richtig.“ Am Thalia wird weitergeprobt, unter anderem „Ode an die Freiheit“ nach Friedrich Schiller in der Regie von Antú Romero Nunes – ein Lichtblick für die Zeit nach der Sperre. „Theater ist ja auch eine Energiefrage – wenn ich kein Ziel habe, ist es mit dem Arbeiten schwierig.“

Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier entschied sich am Freitagvormittag für einige Stunden die Tür ihres Intendantenbüros zu schließen. „Sobald man in andere Räume gegangen ist, wurde man mit Hiobsbotschaften überhäuft“, erklärt sie, „ich muss mich aber abschotten können, um kreativ sein zu können, ich habe heute morgen an Rainald Goetz gearbeitet.“ Die Uraufführung des neuen Stücks von Goetz, „Reich des Todes. Politische Theorie“, soll die Spielzeit nach dem Sommer eröffnen – auch daran, dass es nach der Schließung irgendwann weitergeht, muss eine Intendantin schon jetzt denken.

Stimmung im Ensemble ist gelassen

„Die letzten zwei Tage hatte ich ausschließlich Krisensitzungen, wir diskutieren natürlich schon seit Tagen, ob wir den Spielbetrieb absagen sollen. Und wenn die Stadt es nicht für uns entschieden hätte, hätten wir das selbst so entschieden.“ Im Gegensatz zum Thalia Theater, das gern den Spielbetrieb für wenigstens eine geringe Zuschauerzahl aufrecht erhalten hätte. „Vor wenigen Tagen hätte ich es auch noch anders bewertet“, sagt Beier.

Auch sie sagt über sich: „In der Krise werde ich immer ruhig. Ich werde in anderen Situationen panisch, hier nicht. Hier muss man handeln.“ Die Stimmung im Ensemble und in den anderen Abteilungen sei gelassen gewesen, berichtet die Intendantin. „Es gab eine große Sehnsucht nach Klarheit.“ Einer rief laut „Schade“, andere hätten der Entscheidung applaudiert. Alle seien verständnisvoll gewesen. Michael Thalheimer probt derzeit weiter an „Quai West“ von Bernard-Marie Koltès. „Wir sind es gewohnt auf Halde zu produzieren“, sagt Karin Beier. „Wir legen die Produktionen auf Eis und zeigen sie dann, wenn wir sie zeigen können.“ Verbitterung gebe es gar keine, im Gegenteil: „Es fühlt sich im Moment sehr richtig an.“