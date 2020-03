Hamburg. 18 Jahre ist es her, dass Christof Loy an der Staatsoper Händels Zauberoper „Alcina“ auf die Bühne brachte und damit Maßstäbe setzte. Publikum und Fachwelt jubelten. Eine junge spanische Mezzosopranistin namens Maite Beaumont sprang in der Rolle des Ruggiero für ihre weltberühmte Kollegin Magdalena Kozená ein und wurde über Nacht zum Star.

Hamburgische Staatsoper: Abschied von Händels "Alcina"

Für die Abschiedsserie der Produktion ist Beaumont in gleicher Rolle an die Dammtorstraße zurückgekehrt. Gründe, sich diese „Alcina“ noch einmal anzusehen und anzuhören, gab es so viele wie Beteiligte. Kaum zu glauben, wie frisch Loys Lesart geblieben war. Silberstiftfein zeichnete sie die Figuren und ihre seelischen Entwicklungen – die Personenführung war immer nah an der Musik. Beate Vollacks Choreografie der Tänze bezog die Sänger klug ein, was den Szenen eine unerhörte Lebendigkeit verlieh.

Ein großer Wurf, der seine Wirkung nicht verfehlte. Kein Huster störte die letzte Vorstellung. Die Menschen waren spürbar ergriffen, wie das exquisit besetzte Sängerensemble um Beaumont die Seelenzustände der Zauberin Alcina, ihrer Männer und Opfer in allen Nuancen und mit allen Widersprüchlichkeiten auslotete. Das war klingende Psychologie und vom gängigen Barockopernklamauk weit entfernt.

Intelligent, differenziert und relevant – genau so soll Oper sein

Das Philharmonische Staatsorchester unter der stilsicheren, hochsensiblen Leitung von Christopher Moulds trug die Sänger auf Händen. Für die Koloraturarien gab es regelmäßig Zwischenapplaus, doch als sich die Szenerie im dritten Akt zunehmend verdunkelte, wagte es keine Hand mehr, sich zu rühren. Publikum und Künstler waren vereint in diesem Drama. Genau so soll Oper sein. So intelligent, differenziert und relevant.

Sie hätte noch viel zu sagen, diese „Alcina“. Und nun soll sie zum Abdecker? Warum nur, Herr Intendant?