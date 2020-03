Hamburg. Das war er also, der glamouröseste Hamburger Beethoven-Zyklus zum Jubiläumsjahr 2020. Alle neun Sinfonien innerhalb von fünf Tagen. Gespielt von den Philharmonikern aus Wien, der ewigen Welthauptstadt der (klassischen) Musik und geleitet von Andris Nelsons, laut britischem „Guardian“ einer der „aufregendsten und gefragtesten Dirigenten unserer Zeit“. Mehr sinfonische Luxusklasse geht kaum; dafür dürften Elbphilharmonie und ProArte – die die Residenz mit vereinten Kräften stemmten – den ein oder anderen Euro hingelegt haben.

Hat sich der Aufwand auch gelohnt?

Spannende Frage. Prestigemäßig sowieso, der Zyklus war, beziehungsweise ist sonst nur noch in Paris, München und Wien zu erleben. Und ja, auch künstlerisch. Zumindest über weite Strecken haben die vier Abende sehr hohe und sogar höchste Erwartungen erfüllt.

Auch wenn sich hier und da Intensitätsdellen und technische Unschärfen einschlichen: es gab sie, diese Momente, in denen einem die Nackenhaare zu Berge stehen, weil die Musik etwas mit uns macht, weil sie an menschlichen Grundfesten rüttelt und uns aufwühlt. Nichts anderes muss der Anspruch sein, wenn es um Sinfonien von Beethoven geht, in denen existenzielle Konflikte ausgetragen werden.

Nelsons entfachte einen geradezu rauschhaften Sog

Das Ringen um die (eigene) Freiheit, der immerwährende Kampf um Licht und Hoffnung in der Dunkelheit: diese brennenden Dauerthemen des Menschseins hat Beethoven vor allem in seiner fünften Sinfonie zeitlos fesselnd in Töne gefasst. Wie Andris Nelsons die Wiener Philharmoniker aus der nebligen Düsternis am Ende vom Scherzo ins Finale führte, in einem steilen Crescendo, das den Himmel aufreißt und in einer Explosion des Lichts kulminiert: Das war eins dieser Konzerterlebnisse, die noch lange im ganzen Körper und im emotionalen Gedächtnis nachbeben.

Auch wenn Nelsons nicht alle Kontraste so zuspitze, auch wenn seine persönliche Sicht nicht immer so klar zu Tage trat wie dort, so formte er doch die Charaktere der Werke plastisch aus. Vor allem in den ungeraden Sinfonien Nummer drei, fünf, sieben und neun, für deren Kraftentfaltung er womöglich hier und da vorher, in den jeweils ersten Konzerthälften, etwas Energie aufsparte.

Wiener Philharmoniker rührten zu Tränen

Im Allegretto der Siebten – dem wohl traurigsten Allegretto-Satz der klassischen Sinfonik – pulsierte der Schreitrhythmus mit einer tiefen Schwermut. Da bewegten, ja erschütterten die Wiener Philharmoniker mit einer Seelenwärme im Klang, gerade in den Streichern, die einen zu Tränen rühren konnte.

Im anschließenden Presto, wie von kleinen Stromstößen ausgelöst, beeindruckte das Orchester durch sein filigran getimtes Zusammenspiel, etwa zwischen Trompeten und Pauke, deren Akzente rasiermesserscharf zusammenkamen. Beinahe atemlos trieb Nelsons schließlich das Finale der siebten Sinfonie voran und entfachte so einen rauschhaften Sog, eine Ekstase des Tanzes.

Es mag Orchester und Dirigenten geben, die noch weiter gehen, die Beethoven noch schroffer anpacken und jeden Takt spielen, als wäre es ihr letzter. Gut möglich, dass so ein Zugang dem Geist der Musik, ihrer mitunter rücksichtslosen Ruppigkeit, noch mehr entspricht. Aber wer wollte sich bei so vielschichtigen Werken schon anmaßen, von „richtig“ oder „falsch“ zu sprechen. Große Kunst hat immer viele Wahrheiten.

Die Neunte als überwältigender Schlusspunkt

Und vielleicht kommt so ein Toporchester einfach auch erst später an seine Grenzen als andere, weil es mit Ausnahmekönnern besetzt ist und ganz andere technische Möglichkeiten hat. Intonatorisch war bei weitem nicht alles lupenrein. Aber in der Homogenität, mit der die einzelnen Stimmen zu einer Einheit verschmelzen, in der Lust an der Virtuosität, sind die Wiener eine Wucht. Auch und gerade in den Holzbläsern.

Mit welcher Brillanz und Präzision die junge Solo-Fagottistin Sophie Dervaux die irrwitzige Sechzehntelpassage im Finale der Vierten – nicht umsonst eine berüchtigte Probespielstelle – losratterte, war nur eins von vielen Beispielen für die Ausnahmequalität des Ensembles.

Beethovens markerschütterndes Fortissimo

Auch dort, wo bei anderen Orchestern das rote Lämpchen blinkt, bleiben die Wiener souverän. So wie im Finale der neunten Sinfonie, in dem Andris Nelsons noch einmal eine gewaltige Bandbreite an dynamischen Nuancen auffächerte: vom geflüsterten ersten Auftritt des „Freude“-Themas in den tiefen Streichern bis zum anderen Extrem, wo Beethoven seine Sinfonie um Vokalstimmen erweitert und ins markerschütternde Fortissimo führt.

Gemeinsam mit vier nicht immer textverständlichen Solisten und den exzellenten Chören des NDR und WDR formte Nelsons einen voluminösen und schlagkräftigen, aber kultivierten Klang und eine eindringliche Botschaft: In Anbetracht der humanitären Katastrophe, die gerade auf Lesbos geschieht, kann man den Appell der Sinfonie an die Menschlichkeit ja gar nicht oft und laut genug singen.

Der überwältigende Schlusspunkt eines Beethoven-Zyklus, der seine Möglichkeiten vielleicht nicht immer voll ausschöpfte, der sich aber trotzdem beglückend oft auf dem erhofften Weltklasse-Niveau bewegte.