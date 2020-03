Hamburg. Beethoven und die Wiener Philharmoniker, das ist eine ganz besondere Geschichte. Kein Orchester der Welt reicht in seinen Wurzeln so nah an den Komponisten heran. Als der Klangkörper sich 1842 als „Philharmonische Academie“ gründete, saßen so manche Musiker in seinen Reihen, die Beethovens Neunte 1824 zuvor im Kärntnertorthe­ater mit uraufgeführt hatten. Zum Beethoven-Jubiläum nun sind die Wiener für fast eine ganze Woche in Hamburg, um unter der Leitung von Andris Nelsons alle neun Beethoven-Sinfonien in der Elbphilharmonie zu spielen.

Am Sonnabend ist das letzte Konzert des Zyklus mit der Achten und der Neunten. Zwischendurch hatte Daniel Froschauer, seines Zeichens Primgeiger und Vorstand, Zeit für Spaziergänge in Hamburg und für ein Gespräch mit dem Abendblatt über Beethoven, tägliche Tonleitern und die beiden Hüte, die die Musiker unablässig wechseln: hier als Angestellte des Orchesters der Wiener Staatsoper, dort als Mitglieder des vielleicht exklusivsten Vereins der Welt, eben der Wiener Philharmoniker.

Abendblatt: Mit wem spreche ich gerade: dem Amtsträger oder dem Künstler?

Daniel Froschauer: Immer mit dem Künstler. Ich mag das Amt sehr gern, aber im Herzen bin ich Geiger.

Sie sind Stimmführer und Primgeiger, das heißt, Sie sind stellvertretender Konzertmeister?

Froschauer: In einem anderen Orchester würde man das so nennen.

Ist es schon vorgekommen, dass Sie für den Konzertmeister einspringen und plötzlich solo spielen mussten?

Froschauer: Ja. Wenn ein Konzertmeister nicht kommt, fängt die Oper trotzdem um 19.30 Uhr an!

Also bereiten Sie diese ganzen Partien perfekt vor und wissen, Sie werden sie höchstwahrscheinlich nicht abrufen?

Froschauer: Das macht mir Freude. Es gibt aber außerdem viele Teilungen. Oder in der Oper auch Soli fürs zweite Pult. Von „La Bohème“ bis „Frau ohne Schatten“. Das ist eine sehr schöne Aufgabe.

Und dazu sind Sie Vorsitzender des Vereinsvorstands. Was bedeutet es eigentlich, dass das Orchester als Verein organisiert ist?

Froschauer: Wir sind selbstständig. Wir sind hier in Hamburg, weil wir gesagt haben, wir wollen Beethoven-Sinfonien in der Elbphilharmonie spielen. Das macht eine andere Einstellung, das ist kein Job. In der Staatsoper haben wir einen Vorgesetzten und einen Betriebsrat. Aber bei den Wiener Philharmonikern haben wir keinen Betriebsrat, sondern Plenumssitzungen.

Wie viel Zwischenmenschliches spielt in Ihre Arbeit hinein?

Froschauer: Jeder hat seine Bedürfnisse. Und die sind manchmal nicht sofort erkennbar. Dennoch habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, zuzuhören, bevor ich etwas sage. Die Situation zu verstehen und dann zu agieren im Sinne des Vereins. Wir Wiener Philharmoniker werden gemeinsam alt. Das ist nicht so, dass man seinen Job macht und wieder geht. Wir sind auf der Bühne eine Familie. Da kann’s schon mal krachen. Aber das gehört dazu.

In der vergangenen Woche wurde einer Ihrer Solocellisten von der Wiener Staatsoper fristlos entlassen. Hat Sie das belastet?

Froschauer: Wenn jemand in der Staatsoper eine fristlose Kündigung bekommt, dann kann er nicht mehr Teil der Wiener Philharmoniker sein. Das ist in unseren Statuten geregelt. Er wurde mittags entlassen und konnte am Abend das Konzert nicht mehr bei uns spielen. Wir sind keine Freunderlwirtschaft, sondern eine Interessengemeinschaft. Das war ein schwieriger Spagat mit der Familie, von der ich eben sprach. Aber in so einem Fall war klar, da gilt es die Strukturen einzuhalten. Wenn ich das nicht täte, wäre ich für dieses Amt nicht der Richtige. So große Entscheidungen beraten wir zu viert.

Spielen die anderen denn auch?

Froschauer: Ja, alle spielen. Das ist die Selbstverwaltung.

Wenn etwas wirklich schwierig ist, wie schafft man es, das aus dem Kopf zu kriegen, wenn man probt?

Froschauer: Das ist etwas sehr Zentrales. In der letzten Woche etwa war es nicht leicht für mich, mich zu konzentrieren, aber beim Proben muss man mit vollem Gehirn und vollem Herzen dabei sein und offen sein für die Musik. Aber die Musik holt mich. Egal ob ich in Hamburg bin oder in Paris oder im Musikverein, die Musik ist meine Heimat.

Haben Sie Meditationstechniken oder mentale Tricks?

Froschauer: Ich mach schon am Nachmittag Atemübungen. Dass ich, wenn Stresssituationen kommen, nicht vergesse, gut zu atmen.

Aber die würden Sie auch machen, wenn Sie kein Vorstand wären?

Froschauer: Als Musiker würde ich sie auch machen. Aber sie helfen mir auch beim Vorstand. Das ist Erfahrungssache. Ich mach das jetzt schon das dritte Jahr, und das dritte ist besser als das zweite, und das zweite war besser als das erste Jahr. Ich wurde am Anfang aber sehr liebevoll empfangen, weil man mich eben als Musiker kennt. Da hat nicht jeder erwartet, dass ich gleich ein perfekter Vorstand bin. Den gibt’s auch nicht. Ich soll ein Bild von dem sein, was wir sind. Ein authentisches Bild. Da kann auch mal was schiefgehen.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie unpopuläre Entscheidungen treffen müssen?

Froschauer: Es ist sehr schwierig, im Orchester festzustellen, was unpopulär ist, weil unser Orchester eben anders tickt als andere. Vor dieser Reise haben die Leute gesagt, sie wollen mehr proben. Weil die Leistung am Abend das Wichtigste ist. Die Leistungen sind toll. Aber die Leute haben gesagt, das sind wir Beethoven schuldig. Wir wollen da noch mehr arbeiten. Das ist eine andere Einstellung. Uns verbietet keine Gewerkschaft, eine Probe zu machen.

Gibt es denn auch die gruppentypischen Stinkstiefel und Muffel?

Froschauer: Nein. Man kann das mit einer Uhr vergleichen: Wenn man da das kleinste Teilchen wegnimmt, dann funktioniert die Uhr nicht mehr. Und in einem Orchester, wenn man da die Triangel wegnimmt, dann fehlt die Triangel. In einem Opernhaus, wenn der Portier nicht funktioniert, dann kann die Frau Netrebko am Abend nicht auftreten. Es ist ein Wechselspiel und ein Zusammenspiel.

Aber das heißt ja nicht, dass alle deshalb leichte Charaktere wären.

Froschauer: Um Gottes willen! Wir sind 145 Musiker und in der Staatsoper 148 Planstellen, da gibt’s tausend Meinungen.

Das künstlerische Niveau mal beiseite: Was Sie erzählen, klingt, als wäre es entscheidend für die Atmosphäre, dass die Musiker das Gefühl haben, ich kann mitgestalten, ich bin selbstbestimmt.

Froschauer: Man kann es mit einer riesigen Kammermusikgruppe vergleichen. Wie ein Streichquartett, das halt nicht vier Leute hat, sondern 145 oder 148 Leute. Und da ist jeder wichtig. Da wird getüftelt: In der Stimme steht forte, aber in einer anderen mezzoforte. Und wenn wir dann streiten, dann weiß ich, wir streiten um die richtige Sache.

Sie sind seit 25 Jahren Orchestermusiker. Wie halten Sie sich fit?

Froschauer: Ich übe. Tonleitern und solche basalen Dinge, die gehören zum täglichen Leben wie das Zähneputzen. Die Feinmotorik, ob das oder das (er zeigt einen winzigen Unterschied in der Haltung des linken kleinen Fingers) gut oder schlecht ist, das muss man trainieren, und zwar kontinuierlich.

Reicht das? Oder brauchen Sie Sport, um auf der Bühne leistungsfähig zu bleiben?

Froschauer: Ich hab sehr viel Tischtennis gespielt. Wenn man sich wirklich auf den Ball konzentriert, vergisst man alles andere. Das geht mir manchmal auch so beim Schach oder wenn ich ein tolles Buch lese. Regenerationszeit ist sehr wichtig. Ich versuch schon jeden Tag spazieren zu gehen. Am Abend zur Halle gehen und nachher wieder zurück. Ein bisschen den Kopf freibekommen.

So lange wie jetzt in Hamburg sind Sie vermutlich selten an einem Ort, wenn Sie auf Tournee sind. Was macht man denn da so tagsüber?

Froschauer: Ich gehe gleich üben. Hab ein paar andere Sachen vorzubereiten, aber auch für heute Abend. Und morgen möchte ich gern eine Hafenfahrt machen. Ich fotografiere sehr gerne.

Da sehen Sie dann die Elbphilharmonie!

Froschauer: Die ist ein Geschenk für uns. Auch der Klang. Es ist in jedem Konzertsaal so, dass man nicht von überall gleich hört. Aber die Halle ist schon unglaublich gut. Man hört wirklich alles, und es ist schon ein schöner, guter Klang.