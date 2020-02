Liam Gallagher: Tickets können zurückgegeben werden

Die Karsten Jahnke Konzertdirektion ist der örtliche Veranstalter, der für die Durchführung des Auftritts von Liam Gallagher am Mittwochabend verantwortlich war. Sprecher Frehn Hawel über den Abbruch des Konzerts und die Kartenrückerstattung.

Es gibt Bemühungen, das Konzert nachzuholen, schreiben Sie in Ihrem ersten Statement. „Sollte dies nicht möglich sein, wird Kartenkäufern alternativ ihr Eintrittsgeld zurückerstattet.“ Können Ticketinhaber auch jetzt schon ihr Geld zurückerhalten, wenn sie einfach keine Lust mehr haben auf einen dritten Anlauf für ein Konzert von Liam Gallagher?

Frehn Hawel Ja, die Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Können die Konzertbesucher Kompensationen für Anreise und Hotel einfordern?

In Fällen von höherer Gewalt ist der Veranstalter nicht in der Schadensersatzpflicht. In diesem Fall ist der Grund Krankheit, die nicht fahrlässig verursacht worden ist. Das heißt, der Künstler hat am Vorabend keine Drogen genommen oder sich etwa beim erstmaligen Skateboardfahren in der Halle einen Beinbruch zugezogen.

Welche Auftrittslänge war geplant?

Über eine mögliche Spieldauer kann man sich lediglich an Setlisten von vorangegangenen Konzerten orientieren.

Ab wie vielen Songs bzw. Minuten gilt ein Konzert als vertragserfüllend gespielt?

Es gibt keine generellen Richtwerte für die Mindestdauer eines Konzertes. bir