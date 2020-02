Hamburg . Idylllisch abgelegen und mit direktem Blick auf die Elbe, so wohnte Rolf Liebermann von 1988 bis 1991 in Hamburg. Seit gestern erinnert eine Gedenktafel in Blankenese an die Ära des legendären Staatsoper-Intendanten, gestiftet hat sie Peter Hess.

Bei der Enthüllung im Mühlenberger Weg würdigte der jetzige Staatsopern-Intendant Georges Delnon – ein Schweizer wie Liebermann – dessen Wirken in gleich zwei Amtszeiten, zunächst von 1959 bis 1973 und erneut von 1985 bis 1988. „Er hat es geschafft, das Neue zu bringen und dennoch von der Gesellschaft akzeptiert zu sein“, sagte Delnon über diesen Intendanten, der wie kein anderer die Einbindung von Uraufführungen in den Spielplan forciert hatte. 1991 war Liebermann mit 88 Jahren in Paris gestorben.

Unter den Gästen der kleinen Feier vor dem Haus von Lienhard und Gisela Fleischhut, die dort seit 21 Jahren wohnen, war auch Generalmusikdirektor Kent Nagano.

Eine Würdigung wie diese fehlte bislang auf dem Stadtplan der Hamburger Musikgeschichte. Vor 20 Jahren wurde das „Studio 10“ des NDR an der Oberstraße, eine ehemalige Synagoge, als Würdigung seiner Arbeit als Leiter der Hauptabteilung Musik in „Rolf-Liebermann-Studio“ umbenannt. Dort war die Konzertreihe „das neue werk“ während ihrer Blütezeit in den 1960ern eine allererste Adresse für Komponisten und Interpreten von zeitgenössischer Musik. An oder in der Hamburgischen Staatsoper jedoch, der zweiten, längerfristigen und bedeutenderen Wirkungsstätte von Liebermann, erinnert nach wie vor nichts Vergleichbares an den erfolgreichsten Intendanten, den das Haus an der Dammtorstraße im 20. Jahrhundert hatte.