Dass Politiker Künstlern vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, kennen wir sonst nur aus totalitären Staaten

Sowohl die CDU als auch die Schill-Partei fanden, dass es keinen eigenständigen Kultursenator mehr brauchen würde. Für Ole von Beust war der Künstler-Protest „nicht gerade eine künstlerisch originelle Bereicherung des Wahlkampfs“; die Einladung von Gysi hielt er für eine „geschichtslose und geschmacklose Entscheidung“ und forderte die parteilose Kultursenatorin Christina Weiss auf, den Auftritt zu unterbinden. Die dachte nicht daran: „Wir sind keine Zensurbehörde, bei uns gilt die Freiheit der Kunst – auch wenn das einigen Leuten nicht passt.“ Auch Schill kritisierte die Initiative: „Diese Künstler machen sich zu Bütteln der SPD.“ Metzmacher hatte seinerzeit über Kunst und Politik gesagt: „Es gibt keine große Musik ohne Widersprüche.“ Der Kommentar des damaligen Hamburger SPD-Landesvorsitzenden: „Die Kunst ist frei.“ Sein Name: Olaf Scholz. „Dass Politiker Künstlern vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, kennen wir sonst nur aus totalitären Staaten.“

Die Nerven lagen blank in Hamburg in Zeiten des Terrors

Dass das Konzert schon seit Frühjahr 2001 im Philharmoniker-Spielplan stand, dass bei der Planung des Programms der Flirt der CDU mit der Schill-Partei für die Wahl so noch nicht passiert war – all das spielte bei der schnell eskalierenden Empörung um die Gysi-Einladung keine Rolle mehr. Die Nerven lagen blank in Hamburg, auch, weil am 11. September 2001 die Anschläge in den USA die Welt erschüttert hatten. Und weil nur wenige Tage später, was für ein Timing, der Komponist Karlheinz Stockhausen, als Star des hiesigen Musikfests in der Stadt, mit undurchdachten Äußerungen über Terror und Kunst einen Riesen-Skandal ausgelöst hatte und vor die Tür gesetzt wurde. „Ich halte Gysi für einen brillanten Kopf und denke nicht daran, ihn wieder auszuladen“, hatte Metzmacher mittendrin erklärt. Das Ende vom Lied war dennoch ein anderes: Gysi sagte seine Rede ab. Ode an die Freude? Von wegen.

Am 17. September 2001 meldete die Staatsoper, Gysi und Metzmacher hätten sich darauf geeinigt, „wegen der aktuellen politischen Entwicklungen nach den Anschlägen in New York und Washington“ auf eine Rede vor dem Philharmoniker-Konzert zu verzichten. Beethovens Neunte, das ja. Mehr aber auch nicht. Ole von Beust wurde Ende Oktober Hamburger Bürgermeister. Wie und warum das endete, ist bekannt.

2005, bei seinem Abschieds-Interview, blickte Metzmacher auf diesen kulturpolitisch einmaligen Vorfall zurück: „Das hat mich sehr schockiert. Weil ich nie vorher öffentlich so angegriffen worden bin, in der Hitze eines Wahlkampfs und, wie ich fand, auch sehr zu Unrecht. Und weil ich nicht klug genug war, überhaupt nicht darauf einzugehen.“