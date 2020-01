Hamburg. Um an Freikarten für die Generalproben des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Mehr! Theater zu gelangen, müssen auch begeisterte Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei viel Geduld aufbringen.

Seit 6.45 Uhr warten Merle, Marie, Chiara, Jessika und Clarissa aus Harburg, Niendorf und Schnelsen – alle in Hogwarts-Schuluniform – am Freitagmorgen zusammen mit Hunderten weiteren Harry-Potter-Fans im Levantehaus, um eines der 500 Tickets für den kostenlosen Besuch der Proben der beiden Aufführungsteile am 3. und 4. Februar zu bekommen. Die ersten haben sich bereits am Vorabend angestellt und als Lohn des Einsatzes immerhin Tische und Stühle direkt vor dem Kartenschalter ergattert.

Hunderte "Harry Potter"-Fans im Levantehaus

Um 10 Uhr startet die Aktion, da zieht sich die Schlange bereits wie eine riesige Acht komplett durch Unter- und Obergeschoss im Levantehaus. „Aber als Harry-Potter-Fan macht man das gern mit“, erzählt Clarissa, die wie viele andere sämtliche Harry-Potter-Bücher, Filme und Ableger wie „Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind“ verschlungen hat. „Bei Konzerten wie Shawn Mendes in der Barclaycard Arena stelle ich mich auch Stunden vorher an, um es in die erste Reihe zu schaffen.“

Merle, Marie , Chiara, Jessika und Clarissa warten als Hogwarts-Schüler verkleidet auf Freikarten.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Wer zuerst kommt, zaubert zuerst im Levantehaus. Irgendwann werden 500 Armbänder verteilt – wer eines bekommt, weiß, dass er nicht vergeblich ausgeharrt hat. Denn es wird sich noch eine ganze Weile hinziehen, bis auch die letzte Freikarte verteilt ist: Um den Schwarzmarkthandel mit den begehrten Karten zu verhindern oder wenigstens stark einzudämmen, werden diese bei der Ausgabe personalisiert.

Instagram, die Posteule des Internets

„Harry Potter verbindet“, erzählen die fünf Hogwarts-Schülerinnen, die sich vor diesem Morgen noch nicht kannten und zufällig trafen, aber nun zusammen zu den Generalproben gehen werden. Erfahren hatten sie von der Aktion auf Instagram, der Posteule des Internets.

Andere sind durch Facebook oder das Abendblatt aufmerksam geworden. Alle Altersstufen sind im Levantehaus anzutreffen, einige Wartende haben sich verkleidet, aber die meisten sehen wie vermeintlich magieunbegabte Muggel aus.

250.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt

Die Farbe im in den vergangenen Monaten für „Harry Potter“ komplett umgebauten Mehr! Theater am Großmarkt ist wahrscheinlich noch nicht mal getrocknet, und schon jetzt sind bereits mehr als 250.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Im Levantehaus ist die mit Spannung erwartete Deutschlandpremiere des Stücks natürlich das große Gesprächsthema.

Wird es gelingen, die Vorlage von J.K. Rowling überzeugend auf die Theaterbühne zu bringen? Wie genau läuft das mit den beiden Vorstellungen des in zwei Hälften aufgeteilten Vielstünders? Vertraut man auf das eigene Sitzfleisch und bucht zwei Vorstellungen direkt hintereinander (und bezahlt dann regulär jeweils ab 49,95 Euro pro Teil) oder wählt man lieber Aufführungen an getrennten Tagen? Die Meinungen sind geteilt.

Kulturkalender Hamburger Familien gut gefüllt

Eine schöne Idee: Wer keine Generalproben-Freikarte abbekommt, kann im Anschluss an die Ausgabe im Levantehaus vergünstigte Karten im Paket für 40 Euro (20 Euro pro Teil) erwerben. „Nur Barzahlung“, ruft ein Mitarbeiter mit Megafon in die Menge und beschreibt – perfekter Service! – auch gleich den Weg zum nächsten Geldautomaten.

„Und 2021 kommt auch noch das ,Eiskönigin’-Musical nach Hamburg“, stöhnt ein Mann, offensichtlich Vater von Kindern im Anna-und-Elsa-Fieber, in Hinblick auf Hamburgs immervollen und kostenintensiven Familien-Kulturkalender.

Nächtliches Warten auf Tickets

Noch ein dritte, vierter Hallo-wach-Kaffee, dann kommt endlich Bewegung in die Reihen. Es geht los, sehr zur Freude auch von Cindy Wangelin und Manuela Grabolle aus Oststeinbek. Seit 3.45 Uhr haben es sich die beiden an einem Cafétisch im Obergeschoss mehr oder weniger gemütlich gemacht.

Die Ankunft zu nachtschlafender Zeit wurde mit einem Platz nur zehn Meter entfernt von der Kartenausgabe belohnt. „Meine Tochter ist zehn Jahre alt und riesiger Harry-Potter-Fan“, sagt Cindy Wangelin, „und für sie gehe ich überall hin, wenn es ihr Freude macht, von ,Mary Poppins’ bis ,Aladdin’.“

Harry Potter wichtiger als Popstar Mark Forster

Für musikalische Favoriten der Kleinen, darunter Mark Forster, würde sie sich allerdings nicht stundenlang anstellen. Aufmerksam auf die Freikartenaktion gemacht wurde sie von ihrer Freundin Manuela, die nur so früh aufgestanden und mitgekommen ist, damit Mutter und noch ahnungslose Tochter insgesamt zwei Karten abbekommen.

Womit bewiesen wäre, dass in der Realität genau das zählt, was auch in den „Harry Potter“-Romanen wichtiger ist, als alles andere: wahre Freundschaft.