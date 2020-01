Hamburg. Es ist das Schicksal großer Künstlerinnen und Künstler, dass mit ihnen ikonische Werke verbunden werden: Van Gogh und die Sonnenblumen. Niki de Saint Phalle und ihre Nanas. Warhol und die Suppendosen. Beuys und die Fettecke. Mit David Hockney verknüpft das Gehirn automatisch naturalistische Porträts wie das seiner Eltern („My Parents“, 1977). Was wohl auch daran liegt, dass das Bucerius Kunst Forum schon Wochen vor Ausstellungseröffnung großflächig damit geworben hat.

Und nun, ausgerechnet am Tag des Brexit, begrüßt Hamburg die Londoner Tate als Gast und eröffnet die erste große Einzelausstellung über David Hockney in Deutschland. Das britische Museum, das mit dem teuersten lebenden Maler seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist, liefert den überwiegenden Teil der Leihgaben für die kommenden drei Monate.

Das erste Gemälde, das Hockney der Tate vermachte, war „The First Marriage“ (1962). Es ist ebenso zu sehen wie die letzte Schenkung: „In the Studio, December 2017“. Das aus vielen Perspektiven zusammengetragene Bild, das den Maler inmitten seiner Werke in seinem kalifornischen Atelier zeigt, empfängt die Besucher. Zwischen beiden Bildern liegen Welten.

Werke mit Witz und einem Augenzwinkern

Obwohl die 100 Gemälde ein Blick auf die vergangenen 60 Jahre seines Schaffens sind, passt der Begriff Retrospektive hier kaum, weil Hockney – ebenso übrigens wie der 2019 gestorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld – seine Aufmerksamkeit lieber nach vorn lenkt, als sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.

„My Parents“, das Mutter und Vater Hockney als Zeichen ihrer langen Verbundenheit in stiller Eintracht und dabei so farbenprächtig nebeneinander platziert, ist großartig, keine Frage. Ebenso sind es die Porträts „Mr and Mrs Clark and Percy“ von 1970/71 und das Bild des befreundeten Pärchens „George Lawson and Wayne Sleep“, an dem der Maler von 1972 bis 1975 arbeitete, ohne es zu Ende zu bringen. „David Hockneys Werke sind ebenso selbstreferenziell wie allgemeingültig“, sagte Bucerius-Direktorin Kathrin Baumstark bei einem Presserundgang, „und immer mit einem gewissen Witz und Augenzwinkern. Der Künstler schaffe es, „einen Augenblick zu destillieren und uns damit alles über die Beziehung zwischen den gezeigten Menschen zu erzählen.“ Zusammen mit der langjährigen Hockney-Expertin der Tate, Helen Little, hat sie die Ausstellung kuratiert.

Hockney produzierte auch schon mit dem iPad

David Hockney auf seinen berühmten Naturalismus zu reduzieren, würde außer acht lassen, dass seine künstlerische Qualität gerade darin besteht, immer neugierig zu bleiben, gegenüber neuen Techniken und Darstellungsformen aufgeschlossen zu sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Bis heute. Der Brite ist inzwischen stolze 82 Jahre alt.

Er war einer der ersten, der mit Polaroidfotos experimentierte. Und er war sich als hoch angesehener Künstler auch nicht zu schade, Bilder mit dem iPad zu produzieren (über die Qualität lässt sich freilich streiten, diese Werke sind nicht Teil der Ausstellung). Er wird der Pop Art ebenso zugeschrieben wie dem Kubismus, wechselte souverän von der Landschaftsmalerei (Swimmingpools in Los Angeles!) zur Abstraktion und wieder zurück. Eben diese Wandelbarkeit, die auf großer Virtuosität und Wachheit fußt, ist das zentrale Thema der Ausstellung.

Ende der 1970er-Jahre beendete Hockney seine naturalistische Phase; er befand, dass diese Perspektive den Betrachter in ein zu enges System sperre. Künftig wolle er den Blick umherschweifen lassen. Das Kapitel „Moving Focus“ hält die größte Überraschung bereit, denn nun kommt der Raum ins Spiel: mit verzerrten grafischen Flächen, berauschenden Farben und verspielten Formen, fernab der Wirklichkeit.

Sein Ziel: Malen wie Picasso, nur realer

Es sind umwerfende innere Landschaften, die Hockney da ausbreitet, inspiriert durch einen Aufenthalt im Hotel Acatlán. 1984 war er auf dem Rückweg von Mexico City nach Los Angeles mit dem Auto liegengeblieben und hatte zufällig den Innenhof des Hotels entdeckt. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Kenneth Tyler entwickelte er dort eine Plein-air-Drucktechnik, die diese enorme Farbigkeit hervorbrachte, zu sehen etwa in dem Werk „Views of Hotel Well“. In dem Gemälde „Walking Past Two Chairs“ (1984-1986) treibt er das perspektivische Spiel auf die Spitze und malt sogar über den Bilderrahmen hinweg. Und er traute sich (endlich), seinem Vorbild Picasso nachzueifern.

„Ich habe das Gefühl, dass es heute eine Möglichkeit gibt, ausgehend von Picassos Arbeit, diese jedoch weiter entwickelnd, so dass es am Ende nicht aussieht wie ein Picasso, sondern unglaublich real wirkt.“ Es sind Bilder wie „Hotel Ataclán“, „An Image of Celia“ oder „The Wave“, die man künftig mit David Hockney verbinden wird. Die Ausstellung ist ein genussvoller Augenöffner.

„David Hockney. Die Tate zu Gast“ 1.2.-10.5., Bucerius Kunst Forum (U Rathaus), Alter Wall 12, täglich 11.00-19.00, Do 11.00-21.00, Eintritt 9,-/6,- (ermäßigt), www.buceriuskunstforum.de