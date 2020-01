Hamburg. Wenn Musiker ein renommiertes Amt antreten, sprechen wir gern und oft von einer „besonderen Beziehung“ zwischen dem Künstler und seinem Posten. Das ist fast schon zur Floskel erstarrt. Aber manchmal trifft es einfach zu, da darf und muss man es sagen.

Jörg Endebrock, zum Beispiel, der neue Musikchef am Michel, hat wirklich ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Kirche und der Stadt Hamburg. „Ich habe ja sechs Jahre hier studiert und durfte 1997 als meine Prüfung im Michel ablegen, weil der damalige Organist Gerhard Dickel mich als einer der wenigen an seine Orgel ließ“, erinnert sich Endebrock. „Das war schon ein sehr prägendes Erlebnis. Deshalb schließt sich jetzt für mich ein Kreis. Hamburg war für mich eine Art Herzensheimat. Damit, dass ich jetzt als Kirchenmusiker zurückkommen kann, erfüllt sich ein Lebenstraum.“

Jörg Endebrock hat ein inneres Leuchten

Wenn Jörg Endebrock so ins Schwärmen kommt – auf dezent norddeutsche Art, wie es sich für einen gebürtigen Osnabrücker gehört -, bekommt er so ein inneres Leuchten. Dann verströmt der bald 50-jährige einen beinahe jungenhaften Charme, auch wenn es in seinem gepflegten Fünftagebart hier und da schon ein bisschen grau schimmert.

Der blonde Zwei-Meter-Mann mit dem schicken Kurzhaarschnitt ist ein freundlicher Typ, der gern in Kontakt geht. Auch im Beruf. „Ich brenne dafür, Menschen für Musik zu begeistern. Natürlich spiele ich auch sehr gern Orgel. Aber mein Schwerpunkt in den letzten Jahren und Jahrzehnten war die Chorarbeit.“

Michel: Endebrock will im Gottesdienst ein Zeichen setzen

In Freiburg und Wiesbaden hat Endebrock Singeschulen mit einigen Hundert Kindern aufgebaut und mit seinen Chören anspruchsvolle Werke aufgeführt. Von dieser reichen Erfahrung zehrt er jetzt, wenn er den Chor St. Michaelis übernimmt und die Sängerinnen und Sänger mit seinem Stil mitnehmen möchte. „Ich versuche schon, immer eine angenehme Probenatmosphäre zu schaffen. Aber ich sage auch deutlich, wenn mir etwas nicht gefällt, und ich kann beim Dirigieren sehr leidenschaftlich werden – auch wenn ich weiß, dass man mir das eher nicht zutraut.“, räumt der Musiker mit einem Lachen ein.

Seinen ersten großen Auftritt mit dem Chor hat er bei der Amtseinführung im Rahmen einer Messe am 2. Februar. Dort leitet Jörg Endebrock eine Aufführung von Bachs Kantate „Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir“.

Das Orgelsolo in der Sinfonia der Kantate übernimmt sein Kollege Manuel Gera; damit sind beide Kirchenmusiker des Michel – was bisher nur äußerst selten vorkam – im selben Gottesdienst zu erleben. Kein Zufall, wie Endebrock betont: „Das ist schon als Zeichen gemeint. Wir verstehen uns sehr gut und werden auch in Zukunft intensiv zusammenarbeiten, mir ist das Teamwork sehr wichtig.“

Konzertbesucher hören Matthäus-Passion und Brahms-Requiem wie gewohnt

Das erste Jahr möchte der neue Michel-Kantor nutzen, um sich ein Bild zu machen, er wird die traditionellen Aufführungen von Bachs Matthäus-Passion, dem Brahms-Requiem und dem Weihnachtsoratorium genau so fortführen, wie es die Konzertbesucher der Kirche gewohnt sind.

Trotzdem deutet Endebrock auch seine eigene Handschrift an. Nicht nur in der Probenarbeit mit dem Chor, von dessen Niveau er positiv beeindruckt ist, sondern auch in der Repertoireauswahl. Am Karfreitag dirigiert er das Stabat Mater von Francis Poulenc und den Psalm 130 der Komponistin Lili Boulanger. „Ein ergreifendes Werk, in das sich der Chor gleich in der ersten Probe verliebt hat. Beide Stücke sind noch nie im Michel erklungen, deshalb war es mein Wunsch, so etwas zu präsentieren.“

Geübt wird auch mal nachts

Mit dem Mix aus bekannten und eher selten aufgeführten Werken, aus Werken des Barock und des 20. Jahrhunderts, gibt Endebrock einen Vorgeschmack auf die stilistische Vielfalt, die ihm als Programmideal vorschwebt. Nicht nur in den Chorkonzerten, sondern auch an der Orgel, auf die er sich sehr freut. „Mit den Instrumenten am Michel ist man wirklich im ,Michelparadies’, wie mein Vorgänger Christoph Schoener gesagt hat.“

Auch sonst sei er ganz begeistert von seiner neuen Stelle – weil er mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann, die sehr motiviert sind und die sich stark mit dem Michel identifizieren, vom Küster und der Sekretärin bis zu den Pastoren. Dass er sich da richtig wohl fühlt, ist auch wichtig, schließlich verbringt Endebrock viel Zeit an seinem Arbeitsplatz, das Pensum ist sehr knackig. Geübt wird meistens abends oder auch nachts, wenn die Kirche ruhig ist. Deshalb bleibt momentan nicht viel Zeit für ein Leben außerhalb der Musik.

Und wenn doch, erkundet Jörg Endebrock mit seiner Beagle-Dame namens Hilde die Gegend. Im Portugiesenviertel, wo er eine Wohnung mit Blick auf den Kirchturm gefunden hat. Oder an der Elbe. „Der Jenisch-Park war schon immer so ein Lieblingsort von mir. So wie überhaupt die ganze Uferstrecke zwischen Övelgönne und Blankenese.“ Auch da ist sie zu spüren: die besondere Beziehung.

Amtseinführung Jörg Endebrock So 2.2., 10.00, Hauptkirche St. Michaelis