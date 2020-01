Hamburg. Das hatte Stil. Im Bahnhof Pauli gab es am Mittwoche eine Preview vom „Tatort: Die goldene Zeit“. Der Krimi, der am Sonntag, 9. Februar, um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt wird, handelt von einem Auftragsmord auf dem Kiez. Cast und Crew um die beiden Ermittler Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz waren gekommen, um den Film vorzustellen, der seine Premiere bereits im vergangenen Jahr beim Filmfest Hamburg erlebt hatte.

„Wir sind jetzt ein richtiges Team geworden“

Möhring und Weisz ermitteln zum siebten Mal gemeinsam vor der Kamera. „In unserem ersten Fall war Falke der Ermittler und Grosz nur die Episodenhauptrolle“, erinnert sich die Österreicherin. „Es war ein weiter Weg bis hierhin. In diesem Film gibt es endlich Vertrauen und eine Belastbarkeit zwischen beiden. Wir sind jetzt ein richtiges Team geworden.“„Wir belauern uns nicht, ob der andere Fehler macht“, sagt Möhring. Es gebe da auch für die Zukunft noch einige Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Rollen. „Dies ist übrigens der einzige ,Tatort’, in dem es keine Dienstautos gibt. Es liegt daran, dass Falke auf dem Kiez wohnt – und dass wir gern den Grünen Drehpass bekommen wollten“, erklärte er Hat ja auch geklappt. Die Auszeichnung wird von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein für umweltbewusste Produktionen vergeben.

Regisseurin Mia Spengler ist ist in Hamburg aufgewachsen

„Für mich waren diese Dreharbeiten ein bisschen wie ein Heimspiel. Es war total toll, alles stand unter einem guten Stern“, sagt Regisseurin Mia Spengler, die in Hamburg aufgewachsen ist. Es sind auch mal Kiez-Besucher durchs Bild gelaufen, zum Beispiel eine Gruppe, die Junggesellenabschied feierte und dazu Latex und Tanga-Bodys trug. Die Szene ist kurz im Film zu sehen. Die 1986 geborene Regisseurin bekam gleich nach ihrem Debütfilm „Back For Good“ die Gelegenheit, diesen „Tatort“ und einige Folgen der Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ zu drehen.

„Wir haben das früher zu Hause nie geguckt.“

Dass man ihr mit dem „Tatort“ gleich ein Dickschiff der deutschen TV-Unterhaltung gleich ein Dickschiff anvertraut hatte, war ihr zuerst gar nicht so ganz klar. „Wir haben das früher zu Hause nie geguckt. Ich habe dann früh angefangen, mich mit Franziska über die Rolle zu unterhalten. Ich finde, dass Grosz ein total spannende Figur ist, die noch viel selbstständiger handeln kann.“Das gefiel Weisz natürlich, die das Kompliment zurück gab. „Unsere Regisseurin und ihr Kameramann Moritz Schultheiss haben es einfach geschafft, den Spirit und beinahe auch den Geruch vom Kiez einzufangen“, lobt sie.

Die Schauspielerin ist auch eine formidable Sängerin

Im Anschluss an die Preview trat die Schauspielerin zusammen mit der österreichischen Band Jawoi! auf, rockte das Haus und zeigte, dass sie sich nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne zu bewegen weiß und eine formidable Sängerin ist. Sie coverten unter anderem Kim Wildes „Kids In America“. „Ich habe als Groupie der Band begonnen und habe mich dann...“, „...hochgeschlafen“, grätschte Möhring von der Seite lachend herein. Sie konnte damit umgehen. „Genau. Mittlerweile bin ich beim Drummer. Ich habe die Jungs lange genervt und gefragt, ob ich nicht mal mitsingen darf. Das erlauben sie mir jetzt seit neun Jahren.“