Hamburg. Mit vier spannenden Expeditionen startet das Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt, kurz MARKK, ins neue Ausstellungsjahr. Im Februar eröffnet „Im Schatten von Venus. Lisa Reihana & Kunst aus dem Pazifik“. Im Zentrum steht ein Videopanorama der bedeutenden neuseeländischen Künstlerin, die die Pazifikreisen von James Cook aufgreift und aus heutiger Sicht neu bewertet; die Arbeit wurde bereits bei der Biennale in Venedig 2017 vorgestellt. Dazu zeigt das Haus Werke der eigenen historischen Ozeanien-Sammlung.

Die Reise geht weiter in den Himalaya: In Indiens nordwestlicher Provinz Ladakh auf 3500 Metern Höhe liegt das buddhistische Kloster Alchi. Darin haben sich tausende Bildwerke erhalten, deren Einflüsse neben Tibet und Indien, aus Zentralasien und dem Iran stammen und sogar bis ins antike Griechenland reichen. Der Fotograf Peter van Ham bekam vom Dalai Lama die erst- und einmalige Erlaubnis, diese Kunstschätze zu dokumentieren und somit Aufmerksamkeit auf das bedrohte Monument zu lenken. Die Ausstellung „Alchi – Schatzkammer im Himalaya“ läuft ab Mitte Juni.

„Steppen & Seidenstraßen“: Ein Besuchermagnet?

Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Barbara Plankensteiner wird die Hauptausstellung des ethnografischen Museums wieder im Herbst und nicht im Frühjahr eröffnen (Frühjahr war es bislang, weil die Direktorin auch zu der Zeit angefangen hatte). „Steppen & Seidenstraßen“ soll wie im vergangenen Jahr „Von Wölfen und Menschen“ das Gros der Besucher anziehen. Die Wölfe-Schau hatte rund 30.000 Menschen angelockt; insgesamt verbuchte das MARKK im Vorjahr 80.000 Besucher.

Das Haus, das sich 2018 vom Museum für Völkerkunde in MARKK umbenannt und damit einhergehend eine umfassende bauliche wie inhaltliche Modernisierung angekündigt hatte, sei mitten im Umbruch, so Barbara Plankensteiner. „Das Image hat sich radikal verbessert, lokal und international“. Nun müsse sich die Marke etablieren. Vor dem Hintergrund seien sie und ihr neuer Partner im Stiftungsvorstand, Marc von Itter, zufrieden mit den Besucherzahlen. Zwar sei man „ambitioniert und guten Mutes“, so von Itter, „dass sich die Zahl noch steigern lässt“, Potenzial sei im Hinblick auf die Ausstellungsthemen da; „eine richtige Steigerung wird es aber erst nach Abschluss der Modernisierung geben“, ergänzte die Direktorin, die ohnehin die Qualität von Zahlen losgelöst sehen möchte.

Aufarbeitung des Kolonialismus im MARKK:

Die künftige Rolle ethnografischer Sammlungen erörtert das MARKK mit Museen und Forschern weltweit. Im Mai wird die Tagung „From Conservation to Conversation“ in Hamburg stattfinden. Das EU-Forschungsprojekt „Taking Care“ entwickelt Strategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem kolonialen Erbe.

Um die Provenienzforschung voranzutreiben, bekommt das Haus vier zusätzliche Vollzeitkräfte; ab Frühjahr können somit Teile des West­afrikabestandes aufgearbeitet werden.

Tipp: Performance „Colonial Cocktails“ am 15.3. zur Kolonialgeschichte von Spirituosen und Gesellschaft.

MARKK startet das Experiment Familienausstellung

Zurück zum Inhalt also: „Steppen & Seidenstraßen“ widmet sich den Menschen, Kulturen und Künsten, die seit jeher mit den Handelsrouten verknüpft sind. Der Fokus liegt auf dem Sammlungsschwerpunkt Zentralasien; daraus werden exemplarisch Objekte und Fotografien herausgegriffen, die stellvertretend für Waren, Transport, Kunst und Macht stehen. Beiträge von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern vor Ort sollen eine unerwartete Sicht auf die Sammlung ermöglichen. Start dieser Sonderausstellung ist der 4. September.

Erfreulicherweise waren im Publikum 2019 neue Besuchergruppen auszumachen, und vor allem junge Menschen scheinen die weltumspannenden Themen rund um postkoloniales Erbe und Kulturen in den Herkunftsländern zu interessieren. Mit einem Experiment will das MARKK Ende des Jahres auf diese Entwicklung einzahlen und zeigt die Familienausstellung „Hey Hamburg, kennt ihr Duala Manga Bell?“.

Im Stil einer Graphic Novel erzählt der nigerianische Künstler Karo Akbokiere das Schicksal der kamerunischen Königsfamilie Bell, von Auswirkungen des Kolonialismus auf Lebenswege, Familiengefüge und Gesellschaft sowie von internationalen Netzwerken des Widerstands. Historische Fotos, zeitgenössische Kunstwerke, Aktenbestände aus Archiven sowie Beispiele aus der Musik und Alltagskultur ergänzen Akbokieres Arbeiten und geben Einblicke in die Geschichte der Handelsstadt Duala.