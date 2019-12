Hamburg. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Im dritten Jahr der Elbphilharmonie lag die Auslastung im Großen Saal bei 98,9 Prozent, im Kleinen Saal bei 91,7 Prozent. 904.000 Besucher kamen zu den insgesamt 731 Veranstaltungen, weitere 2,7 Millionen Besucher wurden auf der Plaza gezählt.

Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 haben rund zwölf Millionen Gäste die Plaza besucht, etwa 2,6 Millionen Menschen besuchten die Konzerte (auch ein paar Lesungen und Performances gab es) im Großen und Kleinen Saal.

"Anhaltend hoher Zuspruch" macht Elbphilharmonie-Intendanten glücklich

Generalintendant Christoph Lieben-Seutter erklärte: „Der auch nach drei Jahren anhaltend hohe Zuspruch ist eine große Freude für mein Team und mich. Besonders glücklich macht uns der Umstand, dass sich in Hamburg nun so viel mehr Menschen für einen Konzertbesuch entscheiden und gerne wiederkommen.“ Im Vergleich zur Saison 2015/2016 (noch ohne Elbphilharmonie) hätten sich in der Saison 2018/2019 die Besucherzahlen in Hamburgs Konzerthäusern (Elbphilharmonie und Laeiszhalle) mehr als verdreifacht.

Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zeigte sich über die weiterhin positive Entwicklung hoch erfreut: „Der andauernde Erfolg der Elbphilharmonie zeigt, was für ein Juwel die Kulturstadt Hamburg mit dem neuen Konzerthaus bekommen hat.“