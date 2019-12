Hamburg. Pünktlich zum Fest haben wir Hamburger Kulturschaffende gefragt, was bei ihnen auf dem Wunschzettel steht. Für sich selbst. Für andere. Wenn Geld einfach mal gar keine Rolle spielt. Und natürlich wollten wir auch wissen, wie sie es mit dem immer wieder gebrochenen Versprechen „Wir schenken uns nichts“ halten. Saša Stanišic, Isabel Bogdan, Anna Depenbusch, Yared Dibaba, Enno Bunger und Burghart Klaußner haben da ein paar Antworten

BURGHART KLAUSSNER

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Dass mir für meine Galilei-Premiere in Düsseldorf ein Stern aufgeht.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Meiner kranken Nachbarin eine Sonne.

Schauspieler Burghart Klaußner (70) war im Drama „Das weiße Band“ zu sehen.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Dass unsere Freie Akademie zu ihrem diesjährigen Jubiläum von der Stadt ein eigenes Haus bekommt.

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Von der Liebsten.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Viel Spaß.

Wen würden Sie gern womit beschenken?

Alle Flaschensammler über 40 mit einen Scheck über 10.000 Euro.

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Gar nichts. Es sollte überall eher großzügig als kleinlich zugehen.

SASA STANISIC

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Viel und vieles gelernt zu haben.

Und wenn Geld keinen Rolle spielt?

Dass Geld häufiger keine Rolle spielt, auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Autor Saša Stanišicć(41) wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Dass dort, wo Geld eine Rolle spielt, damit gute Projekte verwirklicht werden, das Geld dann auch kommt.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Dass wir Jugendliche für die Kultur interessiert bekommen, für Jugendliche Anlässe und Kontexte und Orte schaffen, damit sie sich leichter interessieren lassen.

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Von Uwe Seeler.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Für die Literaturschaffenden: Ideen. Stoffe aus der Gegenwart heraus, aus Randwelten und der Mitte zugleich. Porträts des Kapitalismus, des Individualismus, aber auch der Vereinzelung, politisches Einmischen, selbstbewusstes Mitwirken. Für die Literaturverlegenden: Ideen. Raum geben, Platz schaffen für Stoffe aus der Gegenwart, aus Randwelten und der Mitte zugleich. Porträts des Kapitalismus, des Individualismus, aber auch der Vereinzelung, publizieren. Mutig für die Sichtbarkeit des Buchs streiten. Auch mal neue Wege im Marketing gehen, mal einen gescheiten Instagram-Account be­spielen.

Wen würden Sie gern womit beschenken?

Die Stadt mit noch mehr Güte, Toleranz, Hilfsbereitschaft für jene, die das Beschenken am ehesten gebrauchen könnten.

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Dieses Jahr schenken wir uns alles!

ANNA DEPENBUSCH

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Nudeln mit Tomatensoße an Heiligabend. Das ist mein Wunsch – wie jedes Jahr. Seit ich denken kann, ist und bleibt das mein Lieblingsgericht für Weihnachten, eine schöne Tradition und so einfach.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Dann würde ich die Nudeln gern am 24. Dezember auf der Internationalen-Space-Station essen und mir die Erde dabei von oben ansehen. Ich bin begeistert von dieser einzigartigen Perspektive.

Sängerin Anna Depenbusch (42) geht 2020 mit neuem Album auf große Tournee.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Ich wünsche Hamburg weiterhin viel Mut für ein buntes, vielfältiges Kulturprogramm auf den großen und kleinen Bühnen der Stadt.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Einen Tag im Monat, an dem in allen Theatern, Museen, Clubs und Konzerthäusern der Eintritt für alle frei ist, damit jeder etwas Neues für sich entdecken kann.

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Darf ich mir auch einen Menschen als Päckchen unter den Baum wünschen? Dann hätte ich gern Anton Zeilinger, den österreichischen Physiker, unter dem Weihnachtsbaum. Er gehört für mich zu den faszinierendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Ich würde ihn wahnsinnig gern einmal kennenlernen.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Neue Formate für innovative Ideen. Streamingportale die Kreative angemessen vergüten. Klimaneutrale Musikfestivals. Mehr Frauen hinter die Mischpulte und auf die Produzentensessel.

Wen würden Sie gern womit beschenken?

Ich möchte mein Publikum gern mit meinem neuen Album „Echtzeit“ und einer großen Tournee beschenken. Ich freu mich jetzt schon zu sehen, wie es allen gefällt. Eine aufregende Zeit ist das gerade für mich! Im März 2020 geht es los.

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Davon halte ich nichts. Wer etwas verschenken möchte, darf etwas schenken. Besonders schön finde ich Geschenke, die nicht materiell sind. Einmalige Ereignisse, tolle Augenblicke oder Echtzeit-Momente, die man gemeinsam erlebt und nie wieder vergisst.

YARED DIBABA

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Auf jeden Fall viel mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Dann wünsche ich mir Lebensmittel, Wohnraum, Medikamente und Bildung für alle weltweit.

Yared Dibaba (50) ist Moderator, Sänger und Autor mit Plattdeutsch-Faible.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Viel mehr Kuddelmuddel. Für das Hamburger Kulturleben wünsche ich mir einfach mehr Vielfalt und Teilhabe für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Ich wünsche mir von allen mehr Offenheit für einander und das wir in unserer Stadt offen sind, voneinander zu lernen.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Dass jedes Kind die Chance hat, am Hamburger Kulturleben teilzunehmen. Nicht nur, dass das Hamburger Kulturleben zur Verfügung steht, sondern, dass es auch an Kinder herangetragen wird. Außerdem wünsche ich mir viel mehr Präsenz der plattdeutschen Sprache in unserem Alltag.

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Mir sind Päckchen unterm Baum nicht so wichtig. Mir ist es viel wichtiger, mit wem ich um den Baum herumsitze. Leider sind nicht alle anwesend, die ich gerne dabeihätte.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Auch für meine Branche wünsche ich mir mehr Offenheit und mehr Mut zur Vielfalt. Wir sind in jeder Hinsicht eine bunte Gesellschaft, es wäre toll, wenn sich das auch in meiner Branche abbildet.

Wen würden Sie gern womit beschenken?

Ich beschenke tatsächlich nur meine Kinder zu Weihnachten. Im Laufe des Jahres beschenke ich auch gerne Menschen, bei denen ich weiß, dass sie sich drüber freuen. Womit, kann ich nicht pauschal sagen, aber kleine oder auch größere Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft, sagt man doch. So denke ich auch.

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Das ist ein wenig wie damals in der Schüler-Disco. Alle sind sich darüber einig, dass Eintritt gezahlt werden muss, nur ein paar schummeln sich jedes Mal rein. Die meisten halten sich daran und ein paar brechen dann die Regel und bringen den Rest mal wieder in Verlegenheit. Ich kann aber in dem Fall gut nehmen.

ISABEL BOGDAN

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Ich bin eigentlich gerade sehr glücklich. So darf es gern weitergehen!

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Weltfrieden und endlich vernünftigen und zügig wirksamen Klimaschutz. Und vielleicht eine „Blaue Olga“ von Kat Menschik.

Autorin Isabel Bogdan (51) hat gerade den Roman „Laufen“ veröffentlicht.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Ach ja, ich wünsche mir doch etwas für mich: Mehr Zeit für das Hamburger Kulturleben. Ich gehe eindeutig zu wenig ins Theater, ins Kino, in die Oper …

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Mehr Förderung der „kleinen“. Subkultur, kleine Theater, kleine Kinos, Lesebühnen, freie Künstler*innen … Das ist jetzt kein spezielles Hamburg-Ding, aber ein konkretes Beispiel wären zum Beispiel mehr Stipendien, die nicht an einen Aufenthalt irgendwo gebunden sind. Es gibt so viele Kollegen, für die Aufenthaltsstipendien aus familiären Gründen gar nicht infrage kommen.

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Von einem Theater, das „Laufen“ inszenieren möchte. Der Roman würde sich sehr gut als Theatermonolog eignen, das stelle ich mir toll vor.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Seit einiger Zeit zähle ich, wie so viele, den Frauenanteil auf Empfehlungslisten, Büchertischen, in Verlagsvorschauen, auf Long- und Shortlists, Schullektürelisten, in Anthologien … es ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, das Bewusstsein wächst so langsam, und ich wünsche mir, dass das weitergeht.

Wen würden Sie gern mal womit beschenken?

Die Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule in der Karolinenstraße mit ausreichend Mitteln, die vorhandenen Dokumente zu sichten, zu archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Arbeit mit Schulen und Jugendlichen zu intensivieren. Das Literaturhaus mit einer langen Tischdecke für den Bühnentisch. Dass man den Leuten immer auf die Beine guckt, ist für das Publikum so naja, für die auf der Bühne ganz blöd. (Davon abgesehen ist das Literaturhaus natürlich fantastisch.)

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Da bin ich sofort dabei, es wird sowieso viel zu viel konsumiert. Dabei finde ich Geschenke toll, in beide Richtungen: Schenken und geschenkt bekommen. Aber wenn zu einem festen Datum alle alle beschenken, geht die Spontaneität verloren, und es bekommt schlimmstenfalls etwas geradezu Verzweifeltes. Und insgesamt finde ich: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Kleine!

ENNO BUNGER

Was wünschen Sie sich für sich persönlich?

Mehr Zeit, ein langes, gesundes Leben und eine Gesellschaft, die die Klimawissenschaft endlich konsequent ernst nimmt und mit wirk­samen Regulierungen wie Kohleausstieg, CO2-Preis, Tempolimit und Verbot von Massentierhaltung wenigstens noch versucht zu verhindern, dass mein schönes Zuhause in Hamburg und meine Heimat Ostfriesland zwischen 2050 und 2100 überflutet und langfristig unbewohnbar wird.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Ein kleines Häuschen am See mit einem gestimmten Klavier darin wäre das Höchste der Gefühle. Aber wann hat Geld in dieser Welt je keine Rolle gespielt?

Sänger Enno Bunger (33) tritt im Juli 2020 beim Deichbrand-Festival auf.

Was wünschen Sie sich für das Hamburger Kulturleben?

Erhalt und Förderung der vielfältigen Clublandschaft, wie z. B. des Molotows.

Und wenn Geld keine Rolle spielt?

Freier Eintritt zu allen kulturellen Veranstaltungen in Hamburg für Schüler, Studenten, Arbeits- und Obdachlose, kostenlose musikalische Früherziehung Instrumentalunterricht für alle Kinder

Von wem hätten Sie am allerliebsten ein Päckchen unter dem Baum?

Von den Muppets oder Helge Schneider.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Ich wünsche mir, dass ein größerer Teil unserer Gesellschaft begreift, dass Musik kein Pferderennen ist.

Wen würden Sie gern womit beschenken?

Roger Willemsen mit einem längeren Leben. Ich wusste nicht, dass man einen Menschen, dem man nie persönlich begegnet ist, so sehr vermissen kann.

Was halten Sie von der Beteuerung „Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“?

Finde ich völlig okay, wenn sich alle Beteiligten ganz offen und ehrlich darauf verständigen. Um dann doch „ÜBERRASCHUUUNG!“ zu rufen und zack, steht da Jörg Draeger mit drei Umschlägen hinter dem Baum.