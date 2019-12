Hamburg. An der Kampnagel-Kasse gibt es keine Tickets. „Vielleicht auf dem Schwarzmarkt?“, überlegt der freundliche Mitarbeiter. „Im Foyer hängen ein paar Dealer rum.“ Und tatsächlich: Schnell stößt man auf handgeschriebene Zettel, „Günstige Tickets zu verkaufen“, und in einer dunklen Ecke steckt einem Dramaturgin Nadine Jessen heimlich eine Eintrittskarte zu. Der Schwarzmarkt ist unübersichtlich, aber er funktioniert.

Seit einigen Jahren veranstalten die Künstlerin Hannah Hurtzig und die Mobile Akademie Berlin den „Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ – ein Format zwischen ernst gemeinter Wissensvermittlung und Kunst, das 2016 auf Kampnagel zu sehen war. Die Gruppe Supernase & Co. (hinter der die Wiener God’s Entertainment steckt) hat den Schwarzmarkt kopiert, unter dem Titel „This is not Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen?“, damit jeder versteht, dass man es hier nicht mit Hurtzigs Projekt zu tun hat.

Hoch spezialisierter Markt

Die Gruppe, die sich mit bislang rund 60 „This is not“-Arbeiten als Spezialist fürs Neudenken von künstlerischen Konzepten etabliert hat, konzentriert sich dabei vor allem auf den „Markt“-Begriff: Es geht um ein Tauschgeschäft. Und in diesem konkreten Fall um das Tauschgeschäft im Kunstmarkt, einem hoch spezialisierten Markt, der nach ganz eigenen Ritualen abläuft, diskret, nicht wirklich durchschaubar. So ähnlich wie das Verhältnis zu einem Dealer, bei dem man versteckt das Handelsgut zugesteckt bekommt.

Kampnagel verwandelt sich entsprechend in eine Ausstellungshalle. Es gibt interessante und weniger interessante Kunst zu sehen (Ersteres: „This is not Alicia Keys“, eine Variante von Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“, 1200 Euro), es gibt eine Kunstwerkstatt, jemand lässt eine Vase fallen und kopiert damit Ai Weiweis Performance „Dropping A Han Dynasty Urn“. Dazu trinkt man Wein, und im Hintergrund läuft Smooth Jazz. Alles erinnert mal an die aasige Verbindlichkeit einer Kunstmesse, mal an das vertreterhafte Spezialistentum einer Auktion, und, ja, es ist tatsächlich die kluge Analyse von Marktmechanismen.

Allerdings geht sie ein wenig am Thema vorbei: Der Markt ist ja eigentlich ein reizloser Aspekt von Kunst, aber etwas anderes als der Markt interessiert diese Produktion gar nicht. „This is not Schwarzmarkt …“ verläppert so als eindrucksvolle Bühneninstallation, als Kunstsatire, aus der sich immer wieder hübsche Vignetten herausschälen, etwa als Kampnagel-Intendantin Amelie Deufl­hard in ein Verkaufsgespräch einsteigt, bei dem sie die Kampnagel-Gebäude zu erwerben versucht.

Tatsächlich aber hat das vor allem zur Folge, dass man rumsteht und plaudert. Nach zwei Stunden jedenfalls entscheidet man, dass der Abend beendet ist, ein Großteil des Publikums ist ohnehin schon weg. Und verpasst womöglich die letzte, alles ändernde Wende, wer weiß.