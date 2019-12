Hamburg/Accra. Mit einer 35-köpfigen Delegation aus acht europäischen Ländern reiste Detlef Schwarte (Reeperbahn Festival) in die ghanaische Hauptstadt Accra. Nach Aufenthalten in New York, Nashville und Peking sollten mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes nun europäische und afrikanische Künstler, Labelbetreiber und Produzenten zusammengebracht werden.

Hamburger Abendblatt: Was macht das Reeperbahnfestival in Ghana? Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Accra gereist?

Detlef Schwarte: Zunächst einmal wollten wir die deutsche beziehungsweise europäische Musikwirtschaft mit der afrikanischen vernetzen. Wobei es in Afrika bisher kaum klare musikwirtschaftliche Strukturen gibt, es sind eher einzelne Leute oder Unternehmen, mit denen man in Kontakt kommt und die nach Wegen suchen, mit ihrer Arbeit auch tatsächlich Geld zu verdienen. Für viele, die mitgereist sind, war es wichtig, den afrikanischen Markt und seine Verhältnisse überhaupt erst einmal kennenzulernen.

Ging es darum, europäische Künstler oder Dienstleistungen in den afrikanischen Markt zu bringen?

Schwarte: Nein, überhaupt nicht. Es ging tatsächlich um einen Austausch und darum, von Afrika zu lernen. Etwa wenn es um die Frage digitaler Abrechnungsmodelle für Musik-Streaming geht, zum Beispiel das Bezahlen per Smartphone. Außerdem gibt es natürlich in Afrika interessante Künstler und Produzenten, die auch für den europäischen Markt erfolgversprechend sind. Viele wichtige künstlerische Impulse kommen aus Afrika, der Karibik und Südamerika.

Welche Chancen sehen Sie für den afrikanischen Musikmarkt, der ja bekanntermaßen sehr groß, aber eben auch sehr unübersichtlich ist?

Schwarte: Die Nachfrage nach populärer Musik wird auf diesem Kontinent immer größer. Einerseits aufgrund der demographische Entwicklung, denn die Menschen sind dort im Schnitt viel jünger als bei uns. Außerdem sind digitales Hören und mobile Bezahlung dort extrem weit verbreitet. Schwierig ist es bisher, damit tatsächlich Geld zu verdienen, weil sich kaum nachverfolgen lässt, in welchem Club oder von welchem Radiosender welcher Titel gespielt wurde. Eine institutionalisierte Rechteverwertungsgesellschaft, die mit der deutschen Gema vergleichbar ist, existiert nicht. Aber: Während die Musikwirtschaft in Europa nur moderat wächst, sind es in Afrika, China oder Indien bis zu 15 Prozent.

Ein riesiges Potenzial.

Schwarte: In der Tat, angesichts der Milliarden von Menschen, die dort leben! Künstlerinnen und Künstler wie Phil Collins oder Madonna prägten in Afrika seit den 80ern das Bild westlicher Popkultur, haben aber dennoch insgesamt kaum Geld eingespielt, weil der Markt von Raubpressungen auf CD oder Kassette bestimmt war. Jetzt öffnen sich Möglichkeiten auch für junge Künstler und kleine Unternehmen beider Seiten, mit ihrer Musik auf einem globalen Markt gehört zu werden.

Wer früher durch Afrika reiste, sah oft riesige Stände mit billigen Raubkopien der europäischen und US-amerikanischen Album-Bestseller. Gibt es so etwas noch?

Schwarte: In Accra habe ich noch einen einzigen Stand mit illegal gebrannten CDs gesehen. Musik wird dort inzwischen hauptsächlich per Radio und Smartphone gehört. In Afrika und auch in China sind derzeit bei lokalen Streamingdiensten noch mehr als 95 Prozent der Titel kostenlos. Aber so hat es bei uns ja auch angefangen, und es darf damit gerechnet werden, dass diese Zahl deutlich sinkt. Inzwischen drängen internationale Anbieter wie Spotify, Amazon und Apple in diesen Markt, der in manchen Details ganz anders ist als bei uns – etwa weil nur sehr wenige Menschen eine Kreditkarte besitzen.