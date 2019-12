Hamburg. Kampnagel ist seit nunmehr 30 Jahren ein intensiv genutzter Kulturort, existiert aber in baulichen Provisorien. Erheblicher Sanierungsbedarf wurde bereits bei einer Begehung vor zwei Jahren erkannt. Nun wird eine Generalsanierung inklusive Weiterentwicklung des Geländes in naher Zukunft umgesetzt – für insgesamt 120 Millionen Euro, die je zu Hälfte vom Bund und von der Stadt aufgebracht werden.

Hohes künstlerisches Niveau

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erklärte beim Pressetermin auf dem Gelände: „Wir wollen damit die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kampnagel sich auf dem gewohnt hohen künstlerischen Niveau als Spiel- und Produktionsstätte für die freie Szene, als Labor für spartenübergreifende Gegenwartskunst und als Raum für Begegnung der Stadtgesellschaft weiterentwickeln kann.“

Eine finale Planung gibt es noch nicht, jedoch: Eine erste Konzeptstudie hat das französische Büro Lacaton Vassal auf Basis von Befragungen der Mitarbeiter und einer Vorevaluation des Geländes durch die sanierende Sprinkenhof GmbH erstellt. Fest steht, dass die industrielle Substanz der ehemaligen Kranfabrik mit ihren Lichtachsen stärker sichtbar gemacht werden soll. Auch neue Gebäude sind angedacht. So gibt es die Idee eines Probenturms mit fünf Stockwerken. Derzeit liegen die unzureichenden Probenräume über das ganze Gelände verteilt.

Residenzzentrum mit Künstlerwohnungen geplant

Auch das K3 Zentrum für Choreografie/Tanzplan Hamburg soll dringend benötigte neue Räume erhalten. Ebenfalls als Neubau geplant ist ein Residenzzentrum mit temporären Künstlerwohnungen. Das Außengelände soll in Zukunft besser genutzt werden. Insgesamt gehe es darum, in Richtung Nachbarschaft noch offener und durchlässiger zu werden. Der Planungsprozess läuft nun an, wann die konkreten Arbeiten beginnen können, ist noch offen.

Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard erklärte, sie freue sich über die geplante Generalsanierung und Weiterentwicklung des Areals. „Ausgesorgt“ habe Kampnagel dadurch allerdings nicht, denn in die Kunstproduktion fließe von den avisierten Geldern kein einziger Cent.