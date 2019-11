Hamburg. „Alles, was der männliche Körper ausdrücken soll, steche ich ein: Politik, Erotik, Athletik, Religiös! In sämtlichen Farben nur elektrisch an allen Stellen.“ Wer heute nach St. Pauli kommt, um sich einen Anker mit Herz (sehr beliebt) oder auch die Elbphilharmonie (nicht so beliebt) für immer und ewig in die Haut ritzen zu lassen, atmet neben dem desinfizierenden Alkohol auch gleich ein Stück Pioniergeschichte mit ein.

Denn in dem weltoffenen Flair zwischen Millerntor und Großer Freiheit mit seinen Theatern, Varietés und Seemannskneipen entwickelte sich mit dem beginnenden 20. Jahrhundert eine lebendige Tätowierszene. Und Christian Warlich (1891-1964), von dem der eingangs erwähnte Werbespruch stammt, sollte zum selbst ernannten „König der Tätowierer“ aufsteigen.

Dank Warlich ist Hamburg Tattoo-Hochburg

„Meine Tätowierungen dauern über den Tod hinaus. Referenzen aus allen Hafenstädten der Welt“ stand auf einem Schild im Schaufenster seiner Kneipe in der Kieler Straße 44 (heute Clemens-Schultz-Straße) geschrieben. Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert, denn zum einen war das Tätowieren damals noch ein mobiles Gewerbe (es wurde in Parks, auf Jahrmärkten und Schiffen meist noch von Hand gestochen). Warlich eröffnete 1919 eine der ersten festen Tätowierstuben. Dazu noch eine, in der Rum-Grog ausgeschenkt wurde.

Zum zweiten entpuppte sich der Mann, der stets adrett in Hemd und Weste gekleidet seine Kunden empfing, „als geschickter Selbstvermarkter“, sagt Ole Wittmann, Kurator der Ausstellung „Tattoo-Legenden“, die gerade im Museum für Hamburgische Geschichte eröffnet wurde. „Er druckte Fotos von seinen Motiven auf Postkarten und ließ sie an Seeleute verteilen, die an den Landungsbrücken von Bord gingen. Er versorgte die Presse mit Aufnahmen aus seinem Studio und brachte ein Vorlagenalbum heraus, das Tätowierer auf der ganzen Welt inspirierte.“

Faszinierende Ästhetik

Das Original gehört zur Sammlung des Museums - „eine glückliche Fügung“, so der kommissarische Direktor Ralf Wiechmann, „dass ein Großteil des Warlich-Nachlasses 1965 vom damaligen Leiter Walter Hävenick angekauft worden war.“ Als habe der geahnt, dass die Tätowierkunst nicht nur Zeit- sondern auch Stadtgeschichte schreiben würden. Das Image von Hamburg als Tattoo-Hochburg hat Warlich kräftig mitzementiert.

Die Ausstellung ist nicht nur etwas für eingefleischte Tattoo-Enthusiasten; auch Besucher, die sich nie und nimmer in eine Tätowierstube wagen würden, werden fasziniert sein von der Ästhetik der Motive: barbusige, von Schlangen umrankte Frauen, detailliert gezeichnete Segelschiffe, Drachen, Leuchttürme und – sein Markenzeichen – ein Dämon mit einem Messer durch den Kopf (an einer Do-it-yourself-Station können Besucher sich Motive aufmalen).

Dürer-Stiche als Vorlage für die Tätowierkunst

Nicht umsonst firmierte Warlich unter dem Begriff „Electric Tattoo Artist“: „Er sah sich selbst als Künstler und suchte stets nach Inspirationen in der Kunstgeschichte, in asiatischen Sagen und Mythologien“, so Wittmann. Aus einem Aufsatz von Adam Spamer über die Tätowierkunst in Hafenstädten geht hervor, dass Warlich sich sogar Stiche von Albrecht Dürer aus dem Wiener Albertina-Museum bestellte, weil er der Meinung war, dass sie sich hervorragend als Vorlage benutzen ließen.

Aus seiner Zeit auf See hatte er Kontakt zu anderen Tätowierern, darüber hinaus tauschte er sich mit Wissenschaftlern und Hautärzten aus, um seinen Berufsstand weiterzuentwickeln und einen Vertrieb für Tätowierbedarf aufzubauen. Das ging so weit, dass Warlich eine eigene Rezeptur erfand, mit der man Tätowierungen auch wieder von der Haut ablösen konnte. In dem Kabinett mit den entsprechenden Präparaten geht es laut Wiechmann dann auch „etwas gruselig zu“. Und ein herrlicher Mythos ließ sich dazu stricken, nämlich der, dass die nach Warlichs Tod dem Universitätsklinikum Eppendorf versprochene Tinktur spurlos verschwand und das letzte Fläschchen in sein Grab geworfen wurde.

In der Hamburger Ausstellung wird nun auch dieses Rätsel gelöst. Und Kurator Wittmann kann man nur zustimmen: „Christian Warlich wusste, wie man sich einen Namen macht. Würde er heute noch leben, er wäre der perfekte Instagram-Star!“

„Tattoo-Legenden. Christian Warlich auf St. Pauli“ Museum für Hamburgische Geschichte (U St. Pauli), Holstenwall 24, Mo, Mi-Fr 10.00-17.00, Sa + So 10.00-18.00, Eintritt 9,-/6,- (ermäßigt)