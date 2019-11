Hamburg. Das Timing konnte besser nicht sein: Just nachdem der finale Standort für das Deutsche Hafenmuseum verkündet worden war, trat Hans-Jörg Czech sein Amt als Vorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) an. Doch nicht nur das riesige Museumsprojekt, das manche in seiner Strahlkraft schon mit der Elbphilharmonie vergleichen, steht auf der Agenda des 53-Jährigen. Der ehemalige Direktor des Museums für Hamburgische Geschichte will alle zur Stiftung gehörenden Häuser modernisieren und sie so auch international zur Geltung bringen.

Hamburger Abendblatt: Mehr als die ersten 100 Tage sind geschafft. Wie geht es Ihnen nach dieser Bewährungsprobe?

Hans-Jörg Czech: Gut! Die Stiftung ist ein großes, spannendes Museumsgebilde, als entsprechend vielschichtig erweist sich auch die Tätigkeit des Vorstands. Vom Zeit- und Arbeitseinsatz ist das sehr anspruchsvoll, das hatte ich mir auch so vorgestellt. Jetzt weiß ich es (lacht). Aber es macht mir sehr viel Spaß.

Was steht auf Platz eins Ihrer To-do-Liste?

Czech: Die Detailkenntnis der einzelnen Projekte vertiefen, sich in die Modernisierungsprozesse der einzelnen Häuser einarbeiten, einen Überblick bekommen über die konkreten Pläne. Und natürlich spielen das Deutsche Hafenmuseum und die laufenden Sanierungsarbeiten an der „Peking“ eine große Rolle.

Gerade wurde bekannt, dass aus Bundesmitteln weitere 58 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, allein 20 Millionen für die 50er-Schuppen und die Sanierung der „Peking“. Das hat Sie sicherlich gefreut.

Czech: Natürlich, sogar riesig! Ich bin den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, insbesondere den Abgeordneten Kahrs und Kruse, ungemein dankbar, dass aufgrund der Ergänzungsfinanzierung an beiden Teilstandorten des Deutschen Hafenmuseums gleichermaßen eine sehr qualitätsvolle bauliche wie inhaltliche Realisierung des Museumsvorhabens abgesichert ist. Die optimierte finanzielle Grundlage dafür ist aus meiner Sicht der Bedeutung des Projekts angemessen.

Wird diese Extra-Finanzspritze etwas an der bisherigen Planung ändern? Wie weit ist die inhaltliche Ausgestaltung?

Czech: Die museale Arbeit am kaiserzeitlichen 50er-Schuppen und den maritimen Großobjekten in seinem Umfeld hat es im Laufe der Jahre, insbesondere durch die Aktivitäten der vielen Ehrenamtlichen, möglich werden lassen, das historische Hafenleben und die Hafenarbeit am Beispiel Hamburgs schon heute ganz anschaulich zu erfahren. Es gilt nun, die besonderen Qualitäten des lebendigen Erlebens in das Gesamtkonzept des Deutschen Hafenmuseums einzupassen. Für die 50er-Schuppen als Ort des Geschehens wird das Aufwertungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen bedeuten. Der Plan für das Deutsche Hafenmuseum wird immer konkreter, aber es ist im Detail noch sehr viel zu tun.

Auch die Modernisierung praktisch aller historischen Museen steht an, die Bundesmittel dafür wurden bereits bewilligt. Wo setzen Sie zuerst an?

Czech: Am weitesten sind die Vorarbeiten für das Torhaus im Museum der Arbeit und das Museum für Hamburgische Geschichte. Ich gehe davon aus, dass wir dort 2020 mit ersten Maßnahmen starten werden. Die von meinem Vorgänger Börries von Notz bereits angekündigte Öffnung der Häuser ist hier am Holstenwall ganz konkret gemeint, denn wir wollen einen zusätzlichen Eingang hin zu Planten un Blomen schaffen und dort eine neue Gastronomie ansiedeln. Die großen Besucherströme in Planten un Blomen ziehen im Moment noch an uns vorbei, das wollen wir damit ändern.

Bedeutet das, dass Sie mit den aktuellen Besucherzahlen im Museum für Hamburgische Geschichte nicht zufrieden sind?

Czech: Ganz im Gegenteil. Wenn sich das Jahr so weiterentwickelt wie bisher, bin ich sogar sehr zufrieden. Und mit der Ausstellung „Tattoo-Legenden. Christian Warlich auf St. Pauli“ eröffnen wir eine weitere spannende Ausstellung, von der wir uns neue Besucher versprechen.

Niedrigschwellige Ausstellungsthemen zu setzen scheint der neue Trend in der Museumswelt zu sein. Wie wollen Sie das mit Ihrem Stiftungsauftrag, Mittler von historischem Hamburgwissen zu sein, vereinen?

Czech: Wir werden Ausstellungen ganz neu denken, weg vom Abliefern geschlossener Inhalte hin zu einem offenen Dialograum. Anhand vieler entsprechender Kommentare, etwa in der Ausstellung „Out of Office“ im Museum der Arbeit, kann man ablesen, dass Besucher sich gerne über das Betrachtete austauschen, an der Ausstellung partizipieren möchten. Darauf wollen wir reagieren. Was die Themen betrifft, werden wir weiterhin unseren Stiftungsauftrag erfüllen und dabei stets im Blick haben, inwieweit Geschichte relevant für das Verständnis der Gegenwart ist. Dafür werden wir uns auch Expertise von außen in die Kuratoren-Teams holen, etwa zu Fragen der Diversität oder des kolonialen Erbes.

Gehen Sie, wie einige Ihrer Kollegen, auch davon aus, dass in einigen Jahren die meisten Museumsbesuche virtuell sein werden?

Czech: Nein, das sehe ich in dieser Form eigentlich nicht. Vielmehr erwarte ich, dass Museen künftig noch stärker zu Orten der Begegnung und des Austausches werden. Auf dieser Grundlage entwickeln wir derzeit für alle Häuser der Stiftung öffentliche Begegnungsforen. Gleichwohl spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Mich persönlich überzeugen digitale Inhalte immer dann, wenn sie sich nicht als solche in den Vordergrund drängen, sondern ihr Einsatz intuitiv und selbstverständlich ist wie aktuell in der Schau über Peter Rühm­korf im Altonaer Museum.

Sie planen ja mit dem Deutschen Hafenmuseum derzeit das wichtigste und größte Museumsprojekt der Stadt, wenn nicht sogar des Landes. 2023 soll mit dem Bau begonnen werden. Wie schätzen Sie die Wirkung auf die Stadt und auch darüber hinaus ein?

Czech: Aus meiner Sicht hat das Deutsche Hafenmuseum, gerade durch die künftige Verbindung mit der „Peking“ am Grasbrook und die Entscheidung für das Zwei-Standorte-Konzept, unbedingt das Potenzial, mindestens ein neues museales Highlight, hoffentlich sogar ein weiteres Wahrzeichen unserer Stadt zu werden. Die überregionale, ja internationale Bedeutung des Projekts zeichnet sich dabei schon heute in der großen Aufmerksamkeit ab, die unsere konzeptionellen Ansätze in Hamburg, aber ebenfalls in weltweiten Netzwerken einer maritimen Fachöffentlichkeit erfahren.

Wie zufrieden sind Sie mit der Wahl der Standorte?

Czech: Meine Begeisterung für das Grundstück des künftigen Neubaus auf dem Grasbrook wächst mit jedem Besuch vor Ort. Ich entdecke tatsächlich jedes Mal neue Sichtachsenbezüge in die Innenstadt, den arbeitenden Hafen und die wachsende HafenCity. Mich hat der Entschluss zu einer Realisierung des Deutschen Hafenmuseums in einer Kombination aus den 50er-Schuppen als authentischem Ort der Hafengeschichte und dem Neubau am Grasbrook plus der „Peking“ im Strom der Norderelbe von Beginn an sehr überzeugt.

Bislang wurde Hamburg hauptsächlich als Musik- und Musicalstadt beworben. Ist es Ihr Ziel, Hamburg zur Museumsmetropole zu machen?

Czech: Wir müssen definitiv präsenter in der Vermarktung werden, was die Stadt, den Tourismus, aber auch die eigene Darstellung angeht. Ausstellungsthemen, die über mehrere Jahre entwickelt werden, sollten wir auch sehr viel früher bewerben, um die Neugierde bei Besuchern zu wecken. Wir sind eine wirklich große Museumsstiftung, die durch innovative Formate und engagierte Kolleginnen und Kollegen das Potenzial hat, national und international Zeichen zu setzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere historischen Themen überregionale Bedeutung haben.