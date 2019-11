Hamburg. Es war eine stimmungsvolle Feier am Mittwoch in der Elbphilharmonie, in deren Rahmen der Deutsche Kurzfilmpreis vergeben wurde. Nominiert waren zwölf Filme in fünf Kategorien. Alle Nominierten konnten sich vorab schon als Gewinner fühlen, denn allein dieser Status brachte ihnen eine Prämie von jeweils 15.000 Euro ein. Die Sieger erhielten noch einmal 15.000 Euro. Der Abend wurde von Yared Dibaba launig moderiert, die goldfarbenen Lolas verlieh Günter Winands, Amtschef der verhinderten Kulturstaatsministerin Monika Grütters, an die Gewinner. Der Berliner Laudator RP Kahl zeigte sich von der Location und der Atmosphäre so angetan, dass er noch vor Ort vorschlug, den Kurzfilmpreis auch in Zukunft in Hamburg zu vergeben.

Und auch der wichtigste und höchstdotierte Preis ging in die Hansestadt. Produzent Stefan Gieren nahm den Sonderpreis zusammen mit seiner Kollegin Sarah Schreiber für den von Florian Kunert inszenierten „Fortschritt im Tal der Ahnungslosen“ entgegen.

Bundesweite Kinotournee

In dem Film geht es um unterschiedliche Sichtweisen des Begriffs Heimat. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ziehen syrische Asylbewerber in die Ruinen einer ehemaligen ostdeutschen Mähdrescherfabrik ein. Die Ex-Werksarbeiter helfen ihnen mit Deutsch-Orientierungskursen. Die Syrer werden aber auch in Staatskunde und einem Militärlager unterrichtet. Der nicht in jedem Jahr vergebene Sonderpreis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Für den besten Spielfilm mit einer Laufzeit bis zu zehn Minuten wurde Jürgen Heimüller für „Die letzten fünf Minuten der Welt“ ausgezeichnet. Bei den Spielfilmen mit einer Laufzeit bis zu 30 Minuten gewann „Der Proband“ von Hannes Schilling. Sieger in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ wurde „Blue Boy“ von Manuel Abramovich. Unter den Animationsfilmen überzeugte Maria Trigo Teixeira mit „Inside Me“ die Jury am meisten. Und bei den Experimentalfilmen gewann „Wir sprechen noch Deutsch“ von Clara Winter und Miguel Ferraez. Von Januar an werden sowohl die nominierten als auch die siegreichen Filme unter dem Titel „Kurz.Film. Tour.2020“ auf eine bundesweite Kinotournee gehen.