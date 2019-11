Hamburg. „Als Tim Porath eines morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu Gregor Samsa verwandelt.“ Franz Kafkas kurze Erzählung „Die Verwandlung“ beschreibt einen Menschen, der aus dem Arbeitsleben herausfällt: Der Handlungsreisende Samsa verwandelt sich über Nacht in ein Insekt und kann entsprechend seinen Beruf nicht mehr ausüben. Worauf er für die Gesellschaft nutzlos wird, noch einige Zeit vor sich hinvegetiert und schließlich zur Erleichterung aller stirbt.

Immer wieder wird „Die Verwandlung“ fürs Theater adaptiert – jetzt auch am Thalia, unter dem Titel „Der Samsa in mir“. Im Nachtasyl unter dem Dach zeigt Tim Porath die Transformation des kleinen Angestellten als Soloperformance. Porath, der im Thalia-Ensemble die Position des Durchschnittsgesichts besetzt, stellt sich ans Rednerpult und rezitiert erste Kafka-Sätze, eloquent, mit fester Stimme: Da scheint jemand die Aufgabe „Verwandlung-Lesung“ versiert und überraschungsarm anzugehen. Bis er sich über die hohe Stirn streicht und einen fetten Tintenklecks hinterlässt. Ab diesem Moment entgleitet ihm erst sein Körper und dann seine Profession: Die Stimme versagt. Die Gliedmaßen zucken. Ihm schwindelt. Samsa ist zum Käfer geworden.

Am Ende bleibt nur die Essenz aus „Die Verwandlung“

Agnes Oberauer, im Hauptberuf Regieassistentin am Haus, hat diese Verwandlung sparsam orchestriert, vertrauend auf die Kunst ihres Darstellers. Der mal die Tapete entlang kriecht, mal verzweifelt mit einem Hemdenwechsel neue Kraft zu tanken versucht, mal an der Bar ein Glas Wasser ordert, mal in den Raucherkäfig flüchtet (und dort von der Nebelmaschine drangsaliert wird). Hilft nur alles nichts. Am Ende muss der nutzlos gewordene Angestellte erkennen, dass es nicht weiter geht, also liest er nur noch die Essenz aus „Die Verwandlung“, die häufigsten Worte: „Er“. „Und“. „Samsa“.

Nach einer Stunde ist der schöne, wilde Abend vorbei. „Sie hörten 33 Prozent aus Kafkas ,Die Verwandlung‘“, verabschiedet sich Porath mit frisch erwachter Energie, „schön, dass sie da waren, schönen Abend!“ Und dann ist er frei.