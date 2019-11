Hamburg. Sie sind "die beste Band der Welt" – mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass Die Ärzte nicht aus Hamburg kommen, sondern "aus Berlin!" Aber na gut, man kann nicht alles haben. Zumindest kommen Bela B. Felsenheimer, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez mal wieder in ganz offizieller musikmedizinischer Funktion nach Hamburg.

Nach acht Jahren Pause (zuletzt spielten die Ärzte 2012 auf der Trabrennbahn) kommen BelaFarinRod im November 2020 wieder nach Hamburg, in die Mehrzweckhalle am Stadtrand. Der Vorverkauf für das Konzert am 24. November 2020 in der Barclaycard Arena beginnt gut ein Jahr vorher am 14. November 2019. Nicht bei Eventim oder den anderen üblichen Ticketverdächtigen, sondern exklusiv auf der Webseite der Ärzte, bademeister.com.

Dort kann man auch Karten für die anderen Konzerte der "In The Ä Tonight"-Tournee erwerben, nach Hannover, Leipzig, Bremen, Erfurt oder auch Berlin fahren ... oder halt in Hamburg bleiben. Kartenpreise beginnen bei 46 Euro inklusive klimafreundlicher Atmosfair-Abgabe.