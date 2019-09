Hamburg. Die Münchnerin Dana von Suffrin erhält den diesjährigen Klaus-Michael Kühne-Preis für das beste deutschsprachige Debüt des Jahres. Ausgezeichnet wird sie für ihren Roman „Otto“. Der Kühne-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll laut dem derzeit laufenden Harbour Front Literaturfestival, auf dem die Auszeichnung vergeben wird, „junge Literatur fördern und ihre Bedeutung unterstreichen“.

Dana von Suffrin setzte sich im Finale gegen sieben weitere Bewerber durch, unter ihnen auch die Hamburger Schriftstellerin Karen Köhler („Miroloi“). Alle Autorinnen und Autoren traten innerhalb des Festivalprogramms im Debütantensalon auf.

Preisvergabe im Hotel The Fontaney

„Ein lustiges, trauriges, temporeiches und melodiöses Buch, dem man viele Leser wünscht“, urteilt die fünfköpfige Jury in ihrer Begründung, in der weiter es weiter heißt: „Dana von Suffrin gelingt mit ihrem Debüt eine eigenwillige Erzählung über einen Familienpatriarchen, der bis zum allerletzten Tag den Widrigkeiten des Lebens seinen Trotz entgegensetzt.“

Überreicht wird die Auszeichnung am Sonntag, 11 Uhr, im Hotel The Fontaney. Flankiert wird die Preisübergabe von einem Gespräch zum Thema „Wie geht das? Der erste Roman: Von der Idee zum Buch“, an dem unter anderem die Schriftstellerin Isabel Bogdan („Der Pfau“, „Laufen“) und der Verleger Tim Jung (Hoffmann und Campe) teilnehmen.