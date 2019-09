Von einer Vegetarierin, die über Fleisch schreibt

Heidgraben. Zwei Welten lässt Nikola Anne Mehlhorn in ihrem neuen Buch aufeinanderprallen, die unterschiedlicher kaum sein können. Selbst die große Liebe kann als vermittelndes Element nur kurz funktionieren. Eine Vegetarierin führt die 48-Jährige in „EinmachEngel“ mit einen Metzger und der Welt des Schlachtens und Verwurstens zusammen. „Ich bin fokussiert auf die Tiere“, sagt die Vegetarierin. „Um die Tierrechte ist es bei uns schlecht bestellt.“ Mit ihrem neuen Werk liefert Nikola Anne Mehlhorn den inhaltlichen wie stilistischen Gegenentwurf zu „Fleisch ist mein Gemüse“.

Angesiedelt hat die Heidgrabenerin das Buch in ihrer unmittelbaren Umgebung. In dem fiktiven Ort Seesterau in der schleswig-holsteinischen Elbmarsch befindet sich die kleine Metzgerei, leben ihre Protagonisten. Und recherchiert hat die Schriftstellerin unter anderem für ihr neues Buch bei der Versandschlachterei Fülscher in Seestermühe. Im Anhang dankt sie noch der Leiterin eines Biomarktes in Elmshorn für Inspiration.

Der traditionsbewusste Metzgermeister Jan Kolb beschäftigt seine Ehefrau Lioba als Verkäuferin hinter der Fleischtheke. Die ambitionierten und von ihr gewünschten Veränderungen hin zu einen Bioladen sind mangels Geld ad acta gelegt worden. Ihr dreht sich der Magen um, wenn sie die Kundschaft mit „Kadavern“ und verwursteten toten Tieren bedient. Mit Orangenduft versucht sie, den Blutgeruch aus dem Laden zu bekommen, doch so riecht auch ihr Mann. Mit einem einer reißerischen Zeitungsmeldung nachempfundenen Text unter der Überschrift „Familiendrama in der Elbmarsch“ am Anfang des Buches wird der Leser – so viel sei zur Entwicklung der Novelle bereits verraten – trefflich in die Irre geführt.

Nikola Anne Mehlhorn hat sich mit EinmachEngel eines der aktuell meistdiskutierten Themen vorgenommen. „Andere als die großen Themen interessieren mich nicht“, sagt die gebürtige Hannoveranerin mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie verweist auf John McCartney, den vielleicht weltweit bekanntesten Vegetarier. Wenn die Wände der Schlachthöfe aus Glas wären, würden alle Menschen Vegetarier sein, sagte der Ex-Beatle.

Oft für ihren Schreibstil gelobt

In ihrem neuen Buch bleibt die Autorin ihrem ausgefeilten Schreibstil treu, für den sie bei ihren früheren Werken schon viel Lob des Feuilletons ernten konnte. „Nikola Anne Mehlhorn hat einen packenden, lakonischen Ton gefunden“, lobte schon die „Süddeutsche“ eines ihrer früheren Werke. Es „besitzen ihre knappen Sätze eine Assoziationsdichte, wie man ihr sonst nur in der Lyrik begegnet“. „Weithin findet sich keine Literatur, die das Unglück des Daseins auf so knappem Raum mit solch wütender Radikalität auf das Drama des Einzelnen bezieht“, urteilte bereits die „Neue Zürcher Zeitung“. „Schräg, lakonisch, ambitioniert. Schreiben kann sie“, fasste die „Frankfurter Rundschau“ zusammen.

Nikola Anne Mehlhorn ist eine Frau der Künste, die über Umwege zur Literatur kam. In der Kindheit mit den Eltern durch die Weltgeschichte gezogen, entwickelt sie früh ein musisches Talent, sie heimst Preise bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ ein. Schon während des Musikstudium arbeitet die Hornistin in großen Orchestern. Sie studiert zudem Kultur- und Medienmanagement. 1994 und damit noch vor dem Diplom an der Musikhochschule Köln nimmt Nikola Anne Mehlhorn ihre schriftstellerische Arbeit auf. Erste Texte erscheinen ab 1995 in Anthologien. Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin ist sie heute für die Universitätsmusik Hamburg aktiv, organisiert Veranstaltung, zeichnet für die Presse- und Informationsarbeit verantwortlich.

Das 2015 gewonnene Preisgeld von 5000 Euro für den Kreiskulturpreis hat Nikola Anne Mehlhorn übrigens in einen Ortswechsel aus Landkreis hinaus angelegt. Mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt sie seit Kurzem in einem Haus auf Kronprinzenkoog. In Dithmarschen hatte die Familie erst ein Ferienhäuschen, sich dann in die Landschaft verliebt, und in der Abgeschiedenheit an der Nordsee sollen ihre nächsten Werke entstehen. EinmachEngel ist der erste Teil einer Trilogie, das zweite Buch ist fast fertig und das dritte Werk besteht in Skizzen.

Lesungen: So 27.10. 16 Uhr Literatur Quickie, Himmelstraße 5a, Hamburg; So 2.12. 19.30 Uhr, Handwerkskammer, Holstenwall 12, Hamburg. In Planung, aber noch nicht terminiert sind Lesungen im Pinneberg und Uetersen. www.nikola-anne-mehlhorn.de