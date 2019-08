Hamburg. Auf dem hart umkämpften Markt der Open Airs lassen sich Veranstalter immer wieder Neues einfallen, um Publikum anzuziehen. Das Konzept des kleinen, feinen Nørden Festivals in Schleswig fühlt sich in vielerlei Hinsicht stimmig an. Rote, mit Wimpeln verzierte Holzhütten, die Bars, Kulinarik sowie Design- und Mode-Shops beheimaten, sorgen auf den ersten Blick für heimelige Bullerbü-Atmosphäre – verstärkt durch die idyllische Lage an der Schlei. Doch nicht nur die Optik verweist auf die Nähe zu Skandinavien. Auch Konzerte, DJ-Sets, Lesungen, Kinofilme und Workshops zollen dem hohen Norden Tribut – ohne die Anbindung an das unweit gelegene Hamburg zu vergessen. Ein Mehrgenerationen-Festival wie das A Summer’s Tale, aber mit betont mehr Hygge und nordisch steifer Brise im Herzen.

An drei Wochenenden treten zwischen dem 29.8. und dem 15.9. mehr als 40 Bands und Popkünstler auf – darunter die dänischen Evergreen-Garanten Laid Back mit ihrem Hit „Bakerman“, aber auch saitenverliebte Leisetreter wie der Isländer Svavar Knútur. Und wer verstehen möchte, was Tangon Taikaa aus Finnland oder Death By Unga Bunga aus Norwegen in ihren Landesprachen zu sagen haben, kann entsprechende Kurse belegen. Beim Aktivitätenprogramm – von Stand-up-Paddeling und Klettern über Gin- und Rum-Verkostung bis zum Zeichen-Workshop – lassen sich auch in bester schwedischer Mittsommer-Manier Blumenkränze binden.

Publikum musste sich erst gewöhnen

Als das Open Air 2018 Premiere feierte, musste sich das Publikum offensichtlich erst an das komplexe Angebot gewöhnen. Zusätzlich zu Kultur, Sport und Handwerk sind überdies Straßentheater, Artistik und Comedy zu erleben. „Wir hatten 2018 insgesamt 16.000 Besucher an zwölf Tagen und hätten uns sicherlich mehr gewünscht. Dennoch war die Resonanz erstaunlich, weil wir unheimlich viel positives Feedback und Unterstützung aus der Schlei-Region bekommen haben“, sagt Manfred Pakusius, ehemals Geschäftsführer der Altonale, der gemeinsam mit Marno Happ für das Nørden Festival verantwortlich ist.

Um langfristige Aufbauarbeit leisten zu können, haben die Veranstalter mit der Stadt einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen. Und um den Austragungsort noch mehr einzubinden, gibt es für die zweite Auflage des Festivals Wochen­end-Kombi-Tickets, mit denen sich zusätzlich Schloss Gottorf und das Stadtmuseum Schleswig besichtigen lassen. Die Idee ist, sowohl Einheimische anzusprechen als auch Schleswig-Neulinge anzulocken.

Zahlreiche Musiker und Literaten

Aus Hamburg jedenfalls reisen zahlreiche Musiker und Literaten an. Und ein Singer-Songwriter wie Niels Frevert dürfte diverse Fans aus der großen Hansestadt nach Schleswig-Holstein ziehen: Zwei Tage nach der Veröffentlichung seines sechsten Albums spielt Frevert am 8. September auf dem Nørden Festival. Seine neue Platte heißt „Putzlicht“. Klingt erst einmal grell und unromantisch, wird aber bestimmt toll. Und die Abendsonne über der Schlei leuchtet gewiss warm.

Nørden Festival 29.8.–15.9., jew. Do–So, Königswiesen Schleswig, Karten ab 7,50 (Tageskarte Do/Fr) über 19,- (Wochenend-Kombi-Ticket) bis 39,- (Festivalpass) + div. Familienpakete; www.norden-festival.com