Hamburg.. „Was bleibt am Ende eines Lebens?“, fragt die Schauspielerin Herma Koehn die vor ihr versammelten Zuschauer im Stadtpark. „Erinnerungen an eine Kindheit in glanzvollen, aristokratischen Verhältnissen in St. Petersburg“, zitiert sie als Antwort die Künstlerin Elena Luksch-Makowsky, deren Skulptur „Frauenschicksal“ (1912) am Freitag feierlich enthüllt wurde.

Zusammen mit zwei Kolleginnen stellte Koehn Szenen aus dem Leben der 1967 verstorbenen Malerin und Bildhauerin nach und leitete so eindrucksvoll die Thematik ein, die in der Skulptur der Wahlhamburgerin zum Ausdruck kommt: Die für viele Frauen schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein erstaunlich progressiver Ansatz für das beginnende 20. Jahrhundert. Diese Zerrissenheit hat Luksch-Makowsky in Form einer sitzenden Frau, unter deren Rock drei Kinder hervorlugen, dargestellt. Einen Arm hält sie sich an den Kopf, auf dem anderen balanciert sie einen Kuckuck, der geistige Unabhängigkeit symbolisieren soll. Makowsky, Mutter dreier Söhne, hatte im Gegensatz zu ihrem Mann, dem Künstler Richard Luksch, trotz bester Voraussetzungen Schwierigkeiten, ihre Karriere nach der Geburt der Kinder weiterzuverfolgen.

„Ich freue mich, dass Elena Luksch-Makowsky wieder die Aufmerksamkeit bekommt, die ihr gebührt“, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD), die zusammen mit Christoph Schreiber, Kunsthistoriker und Initiator der Wiederaufstellung, die Figur enthüllte. Knapp 40 Jahre ist es her, dass die Skulptur von Unbekannten vom Sockel gestoßen wurde und in den Bestand der Kunsthalle überging. Jetzt leuchtet eine Replik der Figur in strahlendem Weiß mitten im Grünen. Von allen im Stadtpark ausgestellten Figuren ist es die einzige, die von einer Frau geschaffen wurde – auch heute noch.